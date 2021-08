Viktoria Berlin stellt Liga-Rekord auf

Mit einer Bilanz von neun Zählern sowie einer Tordifferenz von +9 steht Viktoria Berlin nach drei Spieltagen nicht nur an der Spitze der Drittligatabelle, sondern konnte noch dazu einen Rekord aufstellen.

Neun Punkte nach drei Partien der 3. Liga, damit hat Aufsteiger Viktoria Berlin wohl alle überrascht. Diese Höchstpunktzahl zu Beginn der Spielzeit konnten allerdings bereits zwölf Vereine in der Historie der Spielklasse erreichen, 2010/11 sogar drei Teams auf einmal: Offenbach, Braunschweig sowie Regensburg. Was allerdings keine dieser Mannschaften zu dem Zeitpunkt aufweisen konnte: 10:1 Tore, wie es bei den Berlinern nach den drei Siegen gegen Viktoria Köln (2:1), Eintracht Braunschweig (4:0) und Kaiserslautern (4:0) der Fall ist.

Allein Carl Zeiss Jena traf zehnmal in den ersten drei Drittliga-Begegnungen in der Saison 2009/10, kassierte jedoch drei Gegentore und ergatterte nur sieben Zähler. Jahn Regensburg hingegen war bisher der einzige Aufsteiger aus der Regionalliga, der die drei Auftaktspiele für sich entscheiden konnte, die Tordifferenz lag bei +5. Der Jahn schaffte es 2016/17 letztlich, in die 2. Liga durchzumarschieren, nachdem er gegen 1860 München in der Relegation siegte (Ergebnis Hin- und Rückspiel: 3:1).

Die letzte Niederlage der Viktoria liegt bereits 530 Tage zurück (0:2 gegen Fürstenwalde am 8. März 2021). Ob die Siegesserie weitergeht und das Team es eventuell sogar dem SSV Jahn Regensburg gleichtun kann, wird sich im weiteren Verlauf der 3. Liga zeigen. Als nächstes empfängt der Klub am Freitag den Halleschen FC (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).