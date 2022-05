Viktoria Berlin steigt ab, Verl hält die Klasse - Löwen dank Schützenfest im DFB-Pokal

In der 3. Liga sind die letzten Entscheidungen gefallen: Viktoria Berlin steigt nach nur einem Jahr wieder ab, der SC Verl hält die Klasse. 1860 München sicherte sich außerdem dank eines Schützenfests gegen Dortmund II den vierten Platz.

Viktoria Berlin ist nach nur einem Jahr wieder aus der 3. Liga abgestiegen. Die Hauptstädter unterlagen am letzten Spieltag dem SV Meppen in einem sehr turbulenten Spiel 3:4. Ein knapper Sieg hätte den Hauptstädtern allerdings auch nicht weitergeholfen, denn der SC Verl, der das deutlich bessere Torverhältnis auf seiner Seite hat, holte im Parallelspiel gegen den MSV Duisburg einen Punkt (1:1) und krönte damit seinen Schlussspurt von vier Siegen ohne Niederlage mit dem Klassenerhalt, wodurch die Ostwestfalen in ihre dritte Saison als Drittligist gehen können.

Berlin, das so furios in die Saison gestartet war und unter anderem die späteren Spitzenteams Kaiserslautern und Braunschweig klar besiegt hatte (jeweils 4:0), konnte in der Rückrunde nur vier Partien gewinnen und muss nun mit Türkgücü München, Mit-Aufsteiger Havelse und Würzburg zurück in die Regionalliga.

1860 München und Torschützenkönig Bär sichern den DFB-Pokal-Startplatz

Im Dreikampf um den vierten Platz, der zur Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison berechtigt, hat sich 1860 München furios durchgesetzt. Die Löwen besiegten Borussia Dortmund II mit 6:3. Lex und Bär, der dadurch zum alleinigen Torschützenkönig wurde, brachten die Giesinger in Führung, Papadopoulos und Njinmah schlugen noch vor der Pause zurück. In einem dann wilden zweiten Durchgang schraubten Biankadi, Bär, Deichmann und Dressel das Ergebnis in die Höhe, Bah-Traore gelang das zwischenzeitliche 3:5. 1860 München steht damit wie in der Vorsaison auf Rang vier und geht nächste Saison im DFB-Pokal an den Start.

Leer gingen damit Waldhof Mannheim und der VfL Osnabrück aus. Die Kurpfälzer feierten dabei selbst ein Torfestival und schenkten dem bereits abgestiegenen TSV Havelse sieben Treffer ein. Immerhin schob sich Mannheim beim Abschied von Trainer Patrick Glöckner damit an Osnabrück vorbei. Die Lila-Weißen hatten gegen den zunächst auf acht Positionen veränderten 1. FC Magdeburg furios durch Klaas losgelegt. Doch die Führung nach fünf Minuten glich Conteh nur zwei Zeigerumdrehungen später aus. Im zweiten Durchgang drehte der spielfreudige FCM dann auf und schoss einen 5:1-Sieg heraus.

Zwickau schickt Würzburg mit einer Packung in die Regionalliga

Torreich ging es auch in Zwickau zu: Der FSV schickte die Würzburger Kickers mit einem krachenden 7:0-Sieg in die Regionalliga, Baumann traf doppelt. Eintracht Braunschweig, das seit Sonntag als Aufsteiger feststeht, leistete sich eine 0:1-Niederlage gegen Köln, die angesichts der ausgelassenen Feierlichkeiten aber nicht ins Gewicht fiel. Außerdem: Halle und Wehen Wiesbaden spielten 1:1, Saarbrücken konnte die Saison nicht wie erhofft versöhnlich beenden, sondern blieb beim 1:1 in Freiburg zum siebten Mal in Folge ohne Dreier.