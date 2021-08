Viktoria Berlin schockt Braunschweig und ist Spitzenreiter

Der 2. Spieltag hat schon die eine oder andere Überraschung hervorgebracht: Magdeburg und Kaiserslautern kassierten Rückschläge, Osnabrück gewann trotz 87-minütiger Unterzahl - und Aufsteiger Viktoria Berlin ist Tabellenführer in der 3. Liga.

Braunschweig geht gegen Viktoria Berlin unter

Liga-Neuling Viktoria Berlin hat sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig in einen Torrausch gespielt. Cigerci brachte den Außenseiter bereits in der 5. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (31.). Der Brasilianer Lucas Falcao (65.) und Pinckert (69.) machten den 4:0-Sieg perfekt. Vor allem in der Defensive zeigten zahnlose Braunschweiger Löwen eklatante Lücken. Und so steht der Aufstiegsfavorit nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt da. Die Berliner wiederum übernahmen als einziges Team mit sechs Punkten überraschend die Tabellenführung.

Halle kommt zweimal zurück

Der Hallesche FC, Spitzenreiter nach dem ersten Spieltag, erkämpfte sich trotz zweimaligen Rückstands bei Türkgücü München ein 2:2. Eberwein (53./76.) war es, der Türkgücüs zwischenzeitliche Führungen durch Vrenezi (10.) und Türpitz (58., Foulelfmeter) ausglich. Die Münchner kamen somit nach dem torlosen Remis in Verl erneut nicht über ein Unentschieden hinaus.

Osnabrück siegt in Saarbrücken

Der VfL Osnabrück ist mit einem Auswärtssieg in die Drittliga-Saison gestartet: Beim 2:1 in Saarbrücken musste der Zweitliga-Absteiger fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl agieren, weil Traoré bereits nach drei Minuten die Rote Karte kassiert hatte. Kurz darauf gingen die Niedersachsen durch ein Eigentor von Erdmann in Führung (6.). Die Hausherren schlugen durch Günther-Schmidt zurück (13.), sollten aber wegen Simakalas Treffer kurz vor der Pause doch als Verlierer vom Feld gehen (43.).

Aufsteiger BVB sammelt schon vier Punkte

Nach dem Auftaktsieg in Zwickau hat die Zweitvertretung von Borussia Dortmund bei der Heimpremiere gegen Waldhof Mannheim einen Punkt geholt: Der BVB, der unter anderem mit Knauff startete, ging nach 16 Minuten durch ein Traumtor von Pasalic in Führung. Die Gäste aus Mannheim spielten aber druckvoll und verdienten sich den Ausgleich, Boyamba erzielte nach 61 Minuten den 1:1-Endstand.

FCK patzt in Meppen

Großer Jubel: Meppen ging gegen den FCK kurz vor der Pause in Führung. imago images

Der 1. FC Kaiserslautern musste derweil die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen: Beim 0:1 in Meppen drängten die Roten Teufel vor der Pause auf die Führung, die Sekunden vor dem Wechsel aber Dombrowka per Kopf für den SVM eintütete (45.+3). Im zweiten Abschnitt hatte Meppen die größeren Chancen, das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Lautern bleibt bei einem Punkt nach zwei Spielen stehen.

Atik lässt Elfmeterchance liegen

Auch die stark gestarteten Magdeburger mussten gegen Aufsteiger Freiburg II einen Rückschlag hinnehmen: Vor 13.644 Zuschauern kam der FCM nicht über ein 0:0 hinaus. "Schuld" am torlosen Remis war der überragende Freiburger Keeper Sauter, der mehrfach glänzend parierte. So auch in der zwölften Minute, als der 18-Jährige den Elfmeter von Atik entschärfte.

SVWW verpasst ersten Heimsieg

Das dritte Unentschieden in Folge zwischen Wehen Wiesbaden und 1860 München konnte speziell den Hessen nicht gefallen. Der SVWW vergab vor heimischem Publikum beim 0:0 beste Chancen. Die Sechziger steigerten sich nach der Pause, wurden aber zu selten zwingend. 1860 steht damit bei vier, Wiesbaden bei zwei Punkten.

Hauptmann sichert FSV ersten Punkt

Den jeweils ersten Saisonpunkt holten Viktoria Köln und der FSV Zwickau: Beim 1:1 nahm die Partie vor allem in den letzten 20 Minuten Fahrt auf. Handle brachte die Viktoria nach 72 Minuten vermeintlich auf die Siegerstraße, ehe Hauptmann fünf Minuten vor Schluss für den 1:1-Endstand sorgte.