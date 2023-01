Viktoria Berlin: Neuer Status für Kinzig nach Köstenbauer-Wechsel

Beim FC Viktoria Berlin gab es zur Winterpause zwei personelle Veränderungen. Torwart Marcel Köstenbauer wechselte nach Österreich, für die Offensive kam Union-Talent Laurenz Dehl.

Sehr zufrieden mit seinen Schützlingen war am Dienstag Viktoria-Coach Semih Keskin nach dem Auftakt in die Vorbereitung des Regionalligisten. "Alle haben ihre Hausaufgaben gemacht und sind nach dem Jahreswechsel topfit erschienen", so der 34-Jährige.

Nicht mehr im Kader taucht Marcel Köstenbauer (21) auf. Der österreichische Erstligist Austria Klagenfurt bat angesichts Köstenbauers bestechender Entwicklung um die vorzeitige Beendigung der Leihe. "Von der Regionalliga in den Kader eines Bundesligisten, da wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen und haben dem zugestimmt", so Sportdirektor Rocco Teichmann (36). Als neue Nummer 1 des Teams wird Maximilian Kinzig in die zweite Saisonhälfte gehen, obwohl der 19-Jährige in seinem einzigen Regionalliga-Einsatz bei der höchsten Saisonniederlage zwischen den Pfosten stand. "Das 0:5 in Greifswald haben wir ausgewertet, er hatte dabei die wenigste Schuld", so Keskin. Niklas Petzsch (18), der Torhüter des U-19-Teams, wird hinter Marten Schulz (19) als dritter Keeper aufrücken.

Dagegen wurde für die Offensive Laurenz Dehl (21) für ein halbes Jahr vom Bundesligisten Union Berlin ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler, der bereits 2020/21 an den Drittligisten Hallescher FC (22 Einsätze, drei Treffer) ausgeliehen war, konnte sich im vergangenen Halbjahr, bei erneuter Ausleihe, auch aufgrund von Verletzungen beim irischen Erstligisten Bohemians Dublin, wo er lediglich auf einen Einsatz kam, nicht durchsetzen. "Es ist für beide eine Win-win-Situation", sagt Teichmann.