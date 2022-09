Viktoria Berlin leiht Harres von Dynamo Dresden aus

Dynamo Dresden gibt Stürmer Phil Harres bis Saisonende an Regionalligist FC Viktoria Berlin ab. Der 20-jährige Angreifer kennt die vierte Liga schon aus seiner Zeit beim SSV Ulm 1846 und richtet gleich mal einen Appell an seine neuen Teamkollegen.

Phil Harres wird in der restlichen Saison 2022/23 in der Regionalliga Nordost für den FC Viktoria Berlin auf Torejagd gehen. Der 20-jährige Stürmer verlässt dafür auf Leihbasis den Drittligisten Dynamo Dresden, bei dem Harres noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Ralf Becker, Geschäftsführer Sport beim sächsischen Traditionsklub, sagt auf der Internetseite seines Vereins: "Wir sind von Phil Harres und seinen Fähigkeiten überzeugt, mussten bei unserer jetzigen Kadergröße und -dichte aber auch feststellen, dass eine Leihe nach Berlin und die damit verbundene Chance auf mehr Spielzeit für ihn momentan das Beste ist. Wir werden seine Entwicklung weiterhin intensiv verfolgen."

Der unter anderem bei Borussia Dortmund und dem VfL Bochum ausgebildete Harres weiß indes, wie man auf viertklassigem Terrain zu Werke geht: In der vorherigen Spielzeit schoss er für Südwest-Regionalligist SSV Ulm 1846 in 34 Partien immerhin acht Tore.

In einer Meldung der Viktoria äußert sich Harres zu seinem Wechsel: "Die Entscheidung, in dieser Saison bei Viktoria Berlin zu spielen, ist mir leicht gefallen. Der Verein bietet sehr gute Voraussetzungen und die Verantwortlichen haben mir das Gefühl gegeben, voll hinter mir zu stehen, mich bestmöglich unterstützen zu wollen und dass sie an mich glauben." Gleichzeitig richtet der neue Stürmer einen Appell an seine neuen Teamkollegen, den aktuellen Tabellenplatz 16 womöglich im Hinterkopf: "Um möglichst erfolgreich zu sein, müssen wir jetzt als Mannschaft zusammenwachsen und die Leistung auf den Platz bringen, die in uns steckt."