Viktoria Berlin: Kaderplanung fast abgeschlossen

Nach der erfolgreichen Saison mit dem dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost und dem Einzug in den DFB-Pokal ist bei Viktoria Berlin auch die Kaderplanung für die kommende Saison auf der Zielgeraden. 15 Spieler bleiben an Bord, dazu zählen die Torhüter Florian Horenburg, Niklas Petzsch und Dmytro Karika, die Verteidiger Alexander Dikarev, Larry-Nana Oellers, Aidan Liu, Marvin Pohl und Gia Huy Phong, die Mittelfeldspieler Meisour Mohamed und Metehan Yildirim sowie die Angreifer Julien Damelang, Shean Mensah, Nicolas Hebisch, Lucas Falcao und Oleg Skakun.