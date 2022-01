Viktoria Berlin holt Evina aus Hannover

Viktoria Berlin hat sich mit Franck Evina verstärkt. Der 21-Jährige kommt von Hannover 96 in die Hauptstadt.

Der Offensivmann wird bis zum Saisonende ausgeliehen und soll dem momentan von mehrere Corona-Fällen geplagten Drittliga-Aufsteiger frischen Schwung verleihen - insbesondere nachdem Leistungsträger Tolcay Cigerci (14 Einsätze, sieben Tore, sieben Vorlagen) im Winter in die zweite türkische Liga gewechselt ist. Bereits beim Gastspiel in Kaiserslautern (0:2) hatten Trainer Benedetto Muzzicato und Manager Rocco Teichmann Transfers angekündigt.

"Franck ist ein sehr interessanter Spieler, der in so jungen Jahren schon eine beträchtliche Vita hat", wird Muzzicato auf der Website des Drittligisten zitiert: "Er kann Dritt- und Zweitliga-Erfahrung vorweisen und spielt in der U-23-Nationalmannschaft von Kamerun. Nicht umsonst hat er bei Bayern München - auch bei den Profis - diese Schritte machen dürfen."

Er kann in der Offensive für uns sehr wichtig werden in der Rückrunde. Benedetto Muzzicato

Laut dem Viktoria-Coach habe Evina "sehr großes Potential" und werde den aktuellen Tabellenzwölften "mit seiner Schnelligkeit und seiner Stärke im Eins-gegen-eins definitiv einen Schritt voranbringen". Muzzicato kündigte an, den Neuzugang "behutsam zu einem wertvollen Spieler für uns aufbauen" zu wollen. "Er kann in der Offensive für uns sehr wichtig werden in der Rückrunde", ist Muzzicato überzeugt.

Evina freut sich auf "spannenden Klub"

Franck Evina hat schwierige Monate hinter sich. Der einst beim FC Bayern als großes Talent gehandelte Kameruner kam im Sommer 2020 nach Hannover, absolvierte dort aber auch aufgrund von Verletzungen nur zwei Zweitliga-Einsätze. In dieser Spielzeit trainierte er bei der U 23 der Niedersachsen, machte fünf Regionalliga-Partien.

Evina freut sich auf die neue Aufgabe: "Viktoria Berlin ist ein spannender und interessanter Klub. Ich hoffe, dass ich mich hier schnellstmöglich integrieren und dem Verein in den nächsten Monaten bei seinen sportlichen Zielen helfen kann. Dazu gehört natürlich auch, so viele Tore wie möglich zu schießen." In der 3. Liga war Evina in der Saison 2019/20 beim KFC Uerdingen am Ball, erzielte fünf Tore und gab sechs Assists in 30 Einsätzen.