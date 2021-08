Viktoria Berlin darf weiter im Jahn-Sportpark spielen

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bleibt nun doch die feste Heimspielstätte von Viktoria Berlin.

Bereits das erste Heimspiel der Saison 2021/22 trug Viktoria Berlin im Jahn-Sportpark aus. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund dem Drittliganeuling genehmigt, alle Heimpartien in der Sportanlage zu bestreiten. Es folgen die Heimspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern am 15. August sowie den Halleschen FC fünf Tage darauf.

Voraussetzung für die Spiele am Abend und ab Oktober ist, dass eine Flutlichtanlage mit mindestens 800 Lux vorhanden ist. Nach eigenen Angaben sei der Verein bereits fündig geworden und will die Anlage in den kommenden Wochen im Stadion installieren. Für das 19-Uhr-Spiel am 20. August gegen den HFC wird von einer beauftragten Baufirma eine mobile Flutlichtanlage zur Verfügung gestellt.

Das nächste Heimspiel gegen die Roten Teufel ist bereits jetzt ausverkauft, etwa 1800 Zuschauer sind laut Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats im Jahn-Sportpark zugelassen. Der Klub aus der Hauptstadt hat für diese Begegnung eine Ausnahmeregelung für bis zu 5000 Fans beantragt. Mit einer Entscheidung rechnet der aktuelle Drittliga-Tabellenführer im Laufe dieser Woche.