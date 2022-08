Viktoria Berlin angelt sich Dresdner Abwehrtalent Kühn

Jonas Kühn (20) verstärkt die Abwehr von Viktoria Berlin. Das Linksverteidiger-Talent kommt von Drittligist Dynamo Dresden in die Hauptstadt.

Zwei Drittliga-Einsätze kann Jonas Kühn bisher vorweisen. Bestenfalls sollen es in Zukunft mit Viktoria Berlin mehr werden. Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt aus Dresden in die Hauptstadt. Dort will man ihm die Möglichkeit geben, "entweder mit uns gemeinsam erfolgreich zu sein oder in der nächsthöheren Liga anzugreifen", so Sportdirektor Rocco Teichmann auf der Homepage der Viktoria.

"Wir haben Jonas gescoutet und erkannt, dass er perfekt in unser Profil passt. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der sich bei uns weiterentwickeln kann", erklärt Cheftrainer Semih Keskin den Transfer. Zuletzt war Kühn in der vergangenen Saison an die SG Sonnenhof Großaspach ausgeliehen, für die er in der Regionalliga Südwest 27-mal zum Einsatz kam.

Zurück in den Profifußball

Der Neuzugang selbst freut sich auf die neue Aufgabe, schließlich sei Viktoria Berlin ein großer Name. "Der Trainer und die Verantwortlichen haben es mir leicht gemacht, mich mit der Idee und dem Weg, den man eingeschlagen hat, zu identifizieren", wird Kühn auf der Berliner Internetseite zitiert. Er wolle seinen Beitrag zum Erfolg leisten, damit sein neues Team wieder in den Profifußball zurückkehren könne. "Mein Ziel ist es, gesund zu bleiben, möglichst viele Spiele zu machen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Die Stadt Berlin und der Fußball in der Regionalliga Nordost haben viel zu bieten."

Erstmals könnte Kühn, der in Berlin die Nummer 22 erhält, am Sonntag im Aufgebot stehen. Gegner ist dann der noch ungeschlagene SV Babelsberg 03.