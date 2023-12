Viktoria Aschaffenburg: Zur sportlichen Misere kommt eine Liquiditätslücke

Sowohl sportlich wie wirtschaftlich geht Viktoria Aschaffenburg mit großen Problemen ins neue Jahr und die Restspielzeit der Regionalliga Bayern.

Nach nur fünf Punkten aus den letzten acht Spielen ist die Mannschaft inzwischen auf Platz zwölf mit nur vier Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz abgerutscht. "Das ist jetzt Abstiegskampf" weiß Trainer Simon Goldhammer, was ab Februar auf dem Programm steht.

Immerhin: Zuletzt gegen Burghausen stimmte die Leistung der Mannschaft wieder, wenngleich der Ausgleich in der 97. Minute einen Sieg verhinderte. Verteidiger Hamza Boutakhrit nimmt dennoch Positives mit. "Das war trotzdem ein guter Abschluss. Dieses Spiel macht Mut für den Rest der Saison. Da werden wir noch eine gute Rolle spielen."

Parallel zum sportlichen Niedergang machte die finanzielle Situation des Vereins Schlagzeilen. Der vor kurzem zum ersten Vorsitzenden ernannte Matthias Hartmann schließt Worst-Case-Szenarien aus. "Wir sind weder überschuldet noch von der Insolvenz bedroht." Aber die Viktoria müsse in den Wintermonaten eine Liquiditätslücke ausgleichen. Die entstand zum einen durch die rückläufigen Zuschauerzahlen. Statt der kalkulierten 1.100 kamen nur 860 Fans pro Spiel. Zum anderen sind dem Verein Sponsoren und Spenden weggebrochen.

Keine Winter-Neuzugänge finanziell möglich

Hartmann hat die Flucht nach vorne angetreten und spricht offen über die finanziellen Schwierigkeiten. "Das darf kein Tabuthema sein." Nur so könne man die nötige Unterstützung bekommen. Bei der Mannschaft ist er mit der Bitte auf freiwillige Gehaltsverzichte von November bis Januar auf offene Ohren gestoßen. Jeder Spieler sollte individuell anbieten, wie viel Geld er entbehren könne. Zahlen wollte Hartmann nicht nennen, "aber es war mehr, als ich erwartet habe". Die Geldprobleme führen dazu, dass es im Winter keine Neuzugänge geben wird. "Das wäre das falsches Signal, wenn wir von unseren Spielern Verzicht fordern und gleichzeitig in andere Akteure investieren", so der Vorsitzende. Allenfalls bei Abgängen könne man überlegen, das frei werdende Geld zu investieren.

Goldhammer muss also weiterhin mit dem dünnen Kader auskommen. Zuletzt lief Innenverteidiger Luca Dähn als zentraler Stürmer auf, weil die Not im Angriff so groß war. Vielleicht, so zumindest die Hoffnung des Trainers, kommen zum Start der Vorbereitung einige der sechs Langzeitverletzten zurück. Aber wenn überhaupt, dann waren Philipp Beinenz, Niklas Borger und Elias Niesigk über ein Jahr außer Gefecht und werden kaum auf Anhieb zu Leistungsträgern. Bei Clay Verkaj, Niklas Meyer und Florian Pieper war die Ausfallzeit nur ein paar Monate, hier könnte der Sprung zurück schneller klappen.