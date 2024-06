Viktor Szilagyi: Barcelona hat den Druck

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga in dieser Saison enttäuscht. Können die "Zebras" mit einem guten Auftritt beim Champions-League-Final4 die Saison noch retten? THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi spricht darüber im handball-world-Interview und erklärt auch, welchen Vorteil sein Team seiner Meinung nach gegen Halbfinal-Gegner Barcelona hat.

Das Ticket nach Köln war das Wunder gegen Montpellier. Gibt es schon eine Erklärung für diese "magische Nacht"?

Viktor Szilagyi: Wir hatten eine gute Gruppenphase, mit der wir uns schon die Ausgangslage geschaffen haben, um das Rückspiel gegen Montpellier überhaupt zuhause zu haben. In der Analyse ist es auch wichtig zu berücksichtigen, warum wir überhaupt eine magische Nacht haben mussten. Da gehören immer zwei Spiele dazu. Das Viertelfinale war ein Spiegelbild der Saison mit vielen auf und abs. Deswegen sind wir voller Vorfreude hier, aber es wissen noch nicht alle, was von uns zu erwarten ist.

Der Glaube das Spiel zu drehen hat sich über die Woche entwickelt. Es hat uns sehr geholfen, dass wir kein Bundesligaspiel zwischen diesen beiden Duellen hatten. Wenn man aber die Mannschaft nach dem Spiel in Montpellier gesehen hat, da war damals nicht viel Glaube. Da war die Enttäuschung groß. Dann ist es aber dem Trainer, Team und gesamten Verein gelungen diesen Glauben von Tag zu Tag zu entwickeln. Spätestens als die Mannschaft eingelaufen ist und gemeinsam mit den Fans direkt das Signal gesendet hat, dass alle dran glauben, kam es eben zu diesem schönen Abend.

Du selbst hast so eine ähnliche Situation mit TUSEM Essen im Finale des EHF-Pokals 2005 gegen Magdeburg erlebt. Konntest du von dem Ereignis damals dem Team dann etwas geben?

Wir sind natürlich alle im Austausch gewesen und jeder hat so seine Situationen erlebt. Natürlich werden dann den jüngeren Spielern auch solche Beispiele dargestellt - das hilft immer. Entscheidend war wie die Jungs und der Trainer nach dem Spiel in Montpellier damit umgegangen sind. Es ist gut solche Beispiele zu haben, aber kein Spiel ähnelt dem anderen.

"Werden die Saison (...) sachlich analysieren"

Es gab schon Parallelen, wie zum Beispiel die körperliche Intensität.

Ja richtig, auch dass der Rückstand Schritt für Schritt aufgeholt wurde und das Resultat, das dann zum Sieg reichte erst am Ende erreicht wurde.

Ist das Final4 auch eine Chance, um die Saison zu retten?

Wir sollten uns nicht vom Final4 abhängig machen, ob die Saison gerettet werden kann. Das ist ein anderer Wettbewerb, in dem wir völlig anders aufgetreten sind. Wir sind völlig zurecht hier unter den besten vier Mannschaften. Natürlich ist es das Ziel, jetzt auch erfolgreich nach Hause zu fahren. Wir werden die Saison unabhängig vom Verlauf sachlich analysieren.

"Gibt keine Gewichtung unter den Wettbewerben"

Welche Ansätze gibt es für die Leistungsschwankungen?

Den DHB-Pokal nehme ich mal raus, das war ein katastrophaler Abend, den wir gegen Wetzlar hatten. Aber in der Liga ist es uns auf Dauer nicht gelungen, alle drei Tage unsere Leistung zu bringen. Das ist uns in der Champions League deutlich besser gelungen. Punktuell waren wir in den Topspielen da. Wir hatten uns viel vorgenommen diese Saison, wir hatten es letzte Saison ganz knapp nicht nach Köln geschafft und das war damals die Gruppenphase, die das verhindert hat. Deshalb haben wir schon den Fokus darauf gelegt. Es gibt trotzdem keine Gewichtung unter den Wettbewerben.

"Barcelona definiert die gesamte Saison darüber"

Worauf kommt es an gegen Barcelona?

Wir müssen nicht nur einen Glauben entwickeln, sondern das auch ausstrahlen. Wir müssen sehr selbstbewusst auftreten. Es bringt nichts, wenn wir passiv abwarten, was passiert. Da ist Barcelona zu gut in Form. Das ist eine Mannschaft, die schon unglaubliche Leistungen gezeigt hat. Aber sie sind es eben auch nicht gewohnt vor Aufgaben gestellt zu werden. Wenn sie ihre Spielweise adaptieren müssen, dann werden sie ein paar Probleme kriegen.

In der Liga sind sie es gewohnt, dass ihre Abläufe funktionieren und das ist unsere Chance sie in irgendeiner Weise zu überraschen. Wir haben deutlich mehr Erfahrung mit knappen Spielen als sie. Daher wollen wir das Spiel so lange wie möglich offen gestalten. Barcelona defininiert die gesamte Saison über das Abschneiden beim Final4, daher haben sie eine Drucksituation. Deshalb wollen wir diesen Druck beim Gegner positiv für uns nutzen.

Bei Barcelona spielt mit Gonzalos Perez de Vargas ein künftiger THW-Spieler. Eine besondere Situation?

Außenseiter-Rolle? "Das ist eine der Möglichkeiten, die wir nutzen müssen"

Ich wünsche ihm ein gutes Final4, aber nicht gegen uns. Das weiß er. Gonzalo wird alles für seinen Verein tun, um erfolgreich zu sein.

Wer ist der Favorit?

Wir befassen uns nicht so sehr, wer Außenseiter ist. Das ist eher ein mediales Thema. Aber wir haben gegen den SCM zweimal in der Saison verloren, wir haben gegen Aalborg nur einen Punkt in der Gruppenphase geholt. Gegen Barcelona haben wir nicht gespielt, aber das zeigt, dass andere Mannschaften die Favoriten sind. Der THW ist es nicht gewohnt als Außenseiter zu kommen, aber das ist eine der Möglichkeiten, die wir nutzen müssen.

"Es ist wirklich alles möglich"

Du hast gesagt, dass es ein Vorteil war, dass ihr zwischen den Montpellier-Spielen frei hattet. Ist dann so ein Final4-Turnier sogar ein Nachteil für den Kieler Kader?

Nein, das sehe ich eher als Vorteil für deutsche Klubs. Die sind es gewohnt innerhalb von kurzer Zeit kräfteraubende Spiele spielen zu können.

Wer gewinnt das Final4?

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass alle vier Mannschaften die gleichen Chancen haben. Wir werden hier knappe Spiele erleben und wer mehrere Final4 gesehen hat, der hat alles schon gesehen. Hier wurden große Rückstände schon aufgeholt. Hier sind Mannschaften, mit denen man nicht gerechnet hat, mit dem Pokal nach Hause gefahren. Es ist wirklich alles möglich. Es ist für alle das Ende der Saison, es gibt für niemanden einen Grund irgendwas zu schonen. Das ist ein klassisches All-In-Wochenende. Ich hoffe natürlich, dass wir unseren besten Handball spielen können.

Erstmals zwei deutsche Teams seit zehn Jahren, damals waren es aber auch vier Teilnehmer aus der HBL - Zeichen der Stärke der Bundesliga?

"Nicht unser Ziel zu zeigen, dass Bob Hanning Unrecht hat"

Das spricht definitiv für den deutschen Handball, auch wenn man sieht, was wir für eine spannende Saison hinter uns haben. ES ist ja nicht nur das Final4 hier, sondern auch in der European League mit drei deutschen Teilnehmern. Also, wenn man acht Final4-Teilnehmer hat und davon sind fünf deutsche Mannschaften, das zeigt schon, wie stark die Liga ist.

Bob Hanning sieht eine Wachablösung im deutschen Handball und sagt: "Magdeburg ist das neue Kiel." Motiviert euch das zusätzlich?

Es ist nicht unser Ziel zu zeigen, dass Bob Hanning Unrecht hat. Magdeburg hat es verdient, gelobt zu werden. Ob man dieses Lob dann immer mit etwas negativem für andere verbinden muss, ist eine andere Frage. Magdeburg hat sich das, was sie jetzt gerade haben, über viele Jahre aufgebaut. Und wir hatten auch viele wunderbare Jahre - wir waren ja auch letztes Jahr noch Deutscher Meister. Jetzt hatten wir eine Saison, die nicht unseren Erwartungen entspricht, aber wir sind auch kadertechnisch in einem Prozess etwas umzubauen. Da geht es darum das möglichst schnell zu vollziehen, damit wir da wieder angreifen können.

