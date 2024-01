Viktor Maier will sich bei Eintracht Rheine für weitere Länderspiele empfehlen

Der FC Eintracht Rheine hat für zunächst zwei Jahre Mittelstürmer Viktor Maier vom Regionalligisten SC Wiedenbrück verpflichtet. Der neue Mann kann auf eine spannende Karriere zurückblicken, die sich um Länderspiele und ein bisschen auch um Huub Stevens dreht.

Viktor Maier spielt ab Sommer für den FC Eintracht Rheine, der derzeit im Keller der Oberliga Westfalen rangiert. Bedeutend höherklassiger war der neue Mittelstürmer in der Vergangenheit unterwegs: Beim Hamburger SV unterschrieb der heute 30-Jährige in jungen Jahren einen Profivertrag, als Huub Stevens die Geschicke des damaligen Bundesliga-Dinos leitete. Doch das Verletzungspech verhinderte Maiers Durchbruch, der anschließend unter anderem beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen, VfL Osnabrück, SV Meppen und SC Wiedenbrück spielte. Im Gepäck für sein neues, zunächst auf zwei Jahre datiertes Engagement in Rheine: 105 Regionalligaspiele, in denen er 23-mal traf. Hinzu kommen Jugend-Länderspiele für den DFB und 21 A-Ländermatches für Kirgisistan. Maier besitzt nämlich beide Staatsbürgerschaften.

Um näher an seinem Wohnort Nordhorn zu sein, wechselt Maier nun zum FCE. Sportleiter Sebastian Kockmann sagt in einer Mitteilung des Vereins: "Wir freuen uns sehr über Viktors Zusage. Er ist topfit und voller Ehrgeiz. Über seine fußballerische Qualität brauchen wir nicht zu sprechen." Der Stürmer verspürt "Lust auf Fußball" und wird es in Rheine auch gar nicht langsam angehen können, denn er will sich bei den Münsterländern für die Teilnahme am Asien-Cup 2023 mit der kirgisischen Nationalmannschaft empfehlen.