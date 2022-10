Doppelter Goretzka bringt Bayern in Pilsen früh auf Kurs

Dank des 4:2-Erfolgs bei Viktoria Pilsen steht der FC Bayern - weil sich parallel Inter und Barcelona 3:3 trennten - vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Nach überlegener erster Hälfte verlor der FCB in Tschechien nach der Pause ein wenig den Rhythmus.

Pilsen-Trainer Michal Bilek wechselte im Vergleich zum 0:5 im Hinspiel eine Woche zuvor auf vier Positionen: Im Tor war die etatmäßige Nummer eins Stanek wieder spielbereit und ersetzte Tvrdon. Zudem begannen Tijani, Jemelka und Bucha (nach Rot-Sperre) statt Holik, Pernica und N'Diaye (alle Bank).

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann nahm nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund gleich sechs Änderungen vor - fünf davon zwangsweise. Neuer (Schultereckgelenkprellung), de Ligt (muskuläre Probleme im Hüftbereich), Davies (Schädelprellung), Musiala (Corona) sowie Gnabry (Kapselblessur im Knie) und Sabitzer (Bank) wurden durch Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Kimmich, Coman und Müller ersetzt.

Goretzka mit Doppelpack und Vorlage

In ähnlicher Art wie bereits eine Woche zuvor boten sich den Münchnern von Beginn an Räume, zumal Viktoria etwas offensiver agierte als im Hinspiel und erneut große Lücken und Abstimmungsprobleme in der Defensive offenbarte. Nachdem ein erster Abschluss von Sané nach knapp zwei Minuten noch vorbei ging, gelang Mané nach Doppelpass mit Goretzka früh das 1:0 für den deutschen Rekordmeister (10.). Noch immer in der Anfangsviertelstunde erhöhte Müller nach Vorarbeit von Coman mühelos (14.).

Dann kam die Zeit von Goretzka, der seiner Vorlage noch vor der Pause seinen ersten Doppelpack in der Königsklasse folgen ließ: Erst traf der Mittelfeldakteur nach Müllers Zuspiel vom Strafraumrand (25.), dann nach Steilpass von Sané per Heber über Keeper Stanek hinweg (35.).

Schon vor der Pause hatte Nagelsmann einmal gewechselt, denn direkt nach dem 3:0 für den FCB war Müller schnurstracks in die Kabine gegangen, Tel kam ins Spiel (25.).

Vlkanova und Kliment verkürzen

Kurz nach der Halbzeit verpasste Goretzka seinen Dreierpack in der 49. Minute nur knapp. Danach ging der Rhythmus der Münchner nach und nach ein wenig verloren. Nachdem Ulreich kurz zuvor das erste Gegentor der Münchner in der Gruppenphase per Kopf gerade noch verhindert hatte (61.), war es in der 62. Minute Vlkanova, der vom Strafraumrand das 1:4 aus Sicht der Hausherren erzielte. Es war das erste Gegentor für den FCB im vierten Spiel der Gruppenphase.

Nagelsmann wechselte weiter und brachte den 16-jährigen Wanner, der damit zum zweitjüngsten deutschen Spieler in der Champions-League-Geschichte wurde (nach Dortmunds Moukoko). Die Luft war bei den Münchnern nun längst raus und so kam der Ex-Stuttgarter Kliment mit einem Schuss aus der Drehung noch zu einem schönen Treffer - zugleich der Endstand (75.). Kurz darauf trafen Gravenberch und Tel noch Aluminium (jeweils 77.), aber es blieb letztlich beim 4:2.

Viktoria Pilsen spielt nun am kommenden Spieltag in der tschechischen Liga beim FK Jablonec (Sonntag, 16 Uhr), während der FC Bayern München ebenfalls am Sonntag um 19.30 Uhr den SC Freiburg zum Topspiel erwartet.

In der Champions League gastiert der FC Bayern am 26. Oktober (Mittwoch, 21 Uhr) beim FC Barcelona, Pilsen tritt kurz zuvor um 18.45 Uhr bei Inter Mailand an.