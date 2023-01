Souveräner Sieg in Köln: Saarbrücken rehabilitiert sich dank Rizzuto und Uaferro

Mit dem 2:0 bei Viktoria Köln ist der 1. FC Saarbrücken vorerst auf Platz zwei der Tabelle gesprungen, auf jeden Fall bis zum Sonntag. Die Saarländer fuhren einen ungefährdeten Sieg ein.

Viktoria-Coach Olaf Janßen brachte nach der 1:3-Niederlage beim VfL Osnabrück zwei neue Akteure: Michael Schultz feierte nach seiner Rückkehr nach Köln sein Comeback im Trikot der Viktoria und stand für Siebert in der ersten Elf. Außerdem startete Becker für Saghiri. Saarbückens Trainer Rüdiger Ziehl veränderte seine Startelf im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen den MSV Duisburg auf einer Position, einzig der angeschlagene Cuni musste passen, für ihn stürmte Grimaldi.

Grimaldi und Stehle verpassen per Kopf - Rizzuto stellt auf 0:1

Mit ein paar Anlaufschwierigkeiten kam der 1. FC Saarbrücken in der 6. Minute zur ersten nennenswerten Chance des Spiels, nachdem Jänicke eine Eckballflanke auf den Kopf von Grimaldi brachte, der das linke Eck nur knapp verfehlte. Aus dem Spiel heraus fiel es beiden Mannschaften sehr schwer, offensiv gefährlich in Aktion zu treten, so kamen die Kölner ebenfalls per Ecke zu ihrer einzigen Tormöglichkeit in Durchgang eins. Den Kopfball von Stehle parierte Daniel Batz - seines Zeichens notenbester Profi der Liga (kicker-Notendurchschnitt 2,33) zur Seite (20.).

Zwei Minuten später fuhren die Saarbrücker ihren ersten sehenswerten Angriff und gingen durch diesen prompt in Führung, nachdem Günther-Schmidt Rizzuto bediente, der von seiner linken Außenbahn vors Tor gerückt war und im zweiten Versuch für das 1:0 aus Saarbrücker Sicht sorgte. Im Anschluss war es ein Spiel in eine Richtung und zwar ausschließlich in die des Kölner Kastens, wenn auch ohne klare Torchance für die Saarländer. Mit der knappen Führung für den FCS ging es in die Halbzeitpause.

Uaferro köpft zum Zweiten ein - Köln völlig harmlos

Die Viktoria wechselte zum Start der zweiten Hälfte zweimal und brachte Saghiri und Marseiler für Becker und Stehler in die Partie. Auch die frischen Kräfte sorgten für keinen neuen Schwung im Spiel des Gastgebers, stattdessen stellte Uaferro nach 54 Minuten auf 2:0, nachdem Neudecker einen Standard auf den Kopf des Innenverteidigers brachte.

Für die Kölner bahnte sich nach dem zweiten Treffer ein völlig gebrauchter Tag an, denn auch im Nachhinein fand das Team von Olaf Janßen keine offensiven Lösungen. Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Kerber den dritten Treffer auf dem Fuß, vergab jedoch freistehend vor Kölns Hintermann Ben Voll kläglich (63.).

Auch diese Großchance der Saarländer schien für die Viktoria kein Weckruf gewesen zu sein. Einzig Rabihic und Rizzuto hätten den ungefährdeten Sieg mit ihren Möglichkeiten in der 84. und 88. Minute noch veredeln können. Referee Badstübner legte nochmal sechs Minuten Nachspielzeit obendrauf, in denen bis kurz vor Ende nichts mehr passierte, ehe Batz nochmal mit einer überragenden Parade den Kölner Anschluss verhinderte.

Für Viktoria geht es am 29. Januar weiter, wenn die Kölner den SV Waldhof Mannheim empfangen (13 Uhr). Saarbrücken ist bereits einen Tag früher beim SC Verl zu Gast (14 Uhr).