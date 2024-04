Lorenz, Kopfball, Tor - Münster siegt nach 1:3-Rückstand

Preußen Münster hat in einer packenden Drittligapartie bei Viktoria Köln einen 1:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg gedreht und im Kampf um den Relegationsplatz zum Zweitligaaufstieg weiter die Nase vorn. Matchwinner war dabei Lorenz, der an allen fünf Toren beteiligt war.

Viktorias Trainer Olaf Janßen musste erneut einige Ausfälle verschmerzen und änderte seine Elf im Vergleich zum 2:0-Sieg bei Dynamo Dresden vierfach: Sticker, Kubatta und Marseiler begannen anstelle von May (5. Gelbe), S. El Mala (Bank) und Becker (krank). Außerdem musste nach dem Aufwärmen kurzfristig Fritz einspringen, der Russo ersetzte.

Preußen-Coach Sascha Hildmann hingegen setzte auf die gleiche Mannschaft, die beim 2:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht Freiburg II von Beginn an aufgelaufen war.

Köln ließ sich von den weiteren Ausfällen nicht beeindrucken und erwischte einen Traumstart: Bereits nach vier Minuten nutzten die Hausherren einen Fehler der in der Anfangsphase fahrig wirkenden Gäste. Sticker fand Handle, der den Ball zum 1:0 ins Tor löffelte. Die Viktoria blieb das aktivere Team, ohne dabei zwingende Chancen zu kreieren. Einzig eine Ecke von Marseiler brachte Gefahr (12.).

Münster fand ab der 20. Minute besser in die Partie, hatte gegen gut verteidigende Hausherren im letzten Drittel allerdings zunächst noch das Nachsehen. Dazu mussten die Preußen den zweiten Gegentreffer hinnehmen: Nach einem weiten Abschlag von Voll landete der Ball über Hong und Handle auch aufgrund von Unsicherheiten in der SCP-Defensive bei Marseiler, der zum 2:0 traf (25.).

Münster nähert sich dem Tor an

Dennoch arbeitete die Hildmann-Elf am ersten Treffer: Grodowski scheiterte an Kubatta (31.) und im Eins-gegen-eins gegen Voll (40.), Lorenz traf lediglich das Außennetz (34.). Doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang Koulis doch noch der Anschlusstreffer: Er köpfte einen Freistoß von Lorenz zum 2:1-Pausenstand ein (45.).

Nach Wiederanpfiff erwischten erneut die Gastgeber den besseren Start, erhöhten durch ein schönes Tor aus der Drehung von Marseiler auf 3:1 (48.) und hätten fast eine Minute später gegen den herausgeeilten Schulze Niehues nachgelegt. Doch wie schon im ersten Durchgang übernahm anschließend Münster nach und nach das Kommando.

In der 60. Minute zirkelte Lorenz dann einen Eckball direkt auf das Tor, wo Voll den Ball bedrängt von Batmaz zum erneuten Anschlusstreffer ins Tor faustete. Anschließend arbeiteten die Preußen am Ausgleich: Der eingewechselte Kyerewaa spielte einen Konter unsauber aus (63.) und Batmaz verpasste nach Konter in Überzahl (67.). Doch dann brachte erneut ein Eckball von Lorenz den Ausgleich: Hahn stieg am höchsten und köpfte ein (70.).

Münster marschiert und dreht die Partie

Doch Münster hatte noch nicht genug und drehte in der Schlussphase die Partie endgültig. Zunächst brachte Lorenz einen Freistoß vor das Tor, wo Koulis zum 4:3 einköpfte (85.), dann köpfte ter Horst - natürlich nach Hereingabe von Lorenz - Lopes Cabral an, und drückte anschließend den Abpraller zum 5:3-Endstand über die Linie (89.).

Köln ist am 36. Spieltag gegen das nächste Spitzenteam gefordert, am Samstag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel in Ulm auf dem Programm. Tags darauf (13.30 Uhr) kann Münster im Heimspiel gegen Saarbrücken einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen.