Meppen gerettet: Bünning trifft vorne und ins eigene Netz

Viktoria Köln und der SV Meppen haben sich zum Abschluss des 35. Drittliga-Spieltags 1:1 getrennt. Im Fokus stand Gäste-Verteidiger Bünning, der zweimal traf - einmal jedoch ins eigene Tor. Sein Team konnte nach dem Spiel trotzdem den Klassenerhalt feiern.

Kölns Trainer Olaf Janßen nahm nach der 2:4-Niederlage beim 1. FC Magdeburg - es war das letzte Punktspiel der Domstädter - vier Startelf-Veränderungen vor: Siebert (5. Gelbe Karte), Fritz, Buballa und Philipp (5. Gelbe Karte) wurden durch May, Risse, Jastremski und Marseiler ersetzt.

Meppens Coach Rico Schmitt tauschte im Vergleich zum 1:1 gegen Dortmund II dreimal Personal aus: Käuper, Ametov und Guder starteten anstelle von Egerer, Hemlein und Feigenspan.

Bünning trifft in Kölns Drangphase

Die Viktoria war sofort im Spiel und erarbeitete sich einige Chancen. Marseiler (3.) und Sontheimer (4.) scheiterten jedoch am gut aufgelegten SVM-Torhüter Harsman. Köln blieb aktiver, lag aber plötzlich in Rückstand: Der nach einem Standard aufgerückte Bünning drückte den Ball gekonnt per Seitfallzieher aus kurzer Distanz ins Tor zum 1:0 für Meppen (11.).

Die Gastgeber wirkten zunächst nicht geschockt. Doch auch Jastremski (15.) und Handle (18.) fanden in Harsman ihren Meister. Danach verflachte die Partie etwas, Dombrowka (37.) und Risse (40.) ließen kurz vor der Pause nochmal zwei gute Chancen liegen.

Bünning ins eigene Tor zum 1:1

Nach dem Seitenwechsel kam Köln schnell zum Ausgleich, profitierte jedoch von einem Eigentor: Ausgerechnet Bünning - im ersten Durchgang noch Torschütze für seine Farben - köpfte eine Sontheimer-Flanke ins eigene Netz (49.).

Meppen schüttelte sich kurz - und nun stand Viktoria-Keeper Nicolas im Fokus, der Faßbenders (58.), Guders (58.) und Bünnings Abschlüsse (59.) vereitelte. Danach verflachte die Partie, auch bedingt durch einige Wechsel und Abspielfehler auf beiden Seiten. Für etwas Belebung sorgte der eingewechselte Hong, dessen beste Chance per Kopfball aber knapp vorbeiging (69.).

Der SV Meppen ist damit endgültig gerettet und spielt damit auch in der kommenden Saison in der 3. Liga. Viktoria Köln hingegen muss noch nach unten schauen und hat nur fünf Punkte Vorsprung. Die Domstädter treten am kommenden Samstag (14 Uhr) in Halle an. Parallel empfängt Meppen die Würzburger Kickers.