Abgezockte Mannheimer feiern zweiten Auswärtssieg in Folge

Der SV Waldhof Mannheim hat die Auswärtspartie bei Viktoria Köln mit 4:1 gewonnen und darf nochmal vom Aufstieg träumen.

Viktoria-Coach Olaf Janßen brachte nach der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken gleich drei neue Akteure: Siebert, May (erster Startelfeinsatz seit dem 13. Spieltag) und Fritz standen neu auf dem Feld. Becker und Stehle nahmen auf der Bank Platz, Schultz fehlte verletzungsbedingt. Mannheims Trainer Christian Neidhart sah nach dem 3:1-Auswärtserfolg gegen den MSV Duisburg keinen Grund für Veränderungen und vertraute derselben Startelf.

Dieses Vertrauen zahlte sich aus. Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste nach einer Ecke durch den Abschluss von Wagner (5.) in Führung. Die Viktoria brauchte kurz, um sich vom Rückstand zu erholen, kam dann aber furios zurück. Erst war es Dietz (13.), der mit seinem Kopfball die Latte traf, ehe Handle und Meißner (18.) am starken Bartels im Mannheimer Tor scheiterten. Die Gastgeber schienen die Partie zu kontrollieren und stellten die Mannheimer Defensive vor Probleme.

Doch in der 23. Minute brachte Siebert auf Seiten Viktorias seine eigene Hintermannschaft in Bedrängnis. Sein Fehlpass landete im Fuß von Lebeau, der sofort umschaltete und aus gut 30 Metern über den herausgerückten Voll im Kölner Tor lupfte. Anschließend wiederholte sich das Bild der Anfangsphase - Köln machte das Spiel und Mannheim schaltete schnell um. Martinovic erhöhte nach einer starken Einzelleistung fast auf 3:0 für Waldhof (38.), scheiterte aber knapp. Die Gäste gingen nach einer unterhaltsamen ersten Hälfte mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Die zweiten 45 Minuten begannen wesentlich ruhiger. Viktoria fehlten die offensiven Ideen und Waldhof konnte weiter auf Umschaltsituationen warten. Und so war es eine Einzelaktion, die für Aufsehen sorgen sollte. Der starke Lebeau schnappte sich den Ball auf Linksaußen und ließ sich auch von drei Kölnern Verteidigern im Strafraum nicht aufhalten, ehe er den Ball geschickt auf Martinovic am langen Pfosten legte, der zum 3:0 (61.) verwandelte. Erneut brauchten die Hausherren eine Weile, um sich vom Gegentor zu erholen, kamen aber umso schwungvoller zurück ins Spiel.

Stehle (72.) und Fritz (73.) scheitern erst am grätschenden Rossipal und dann am starken Schlussmann der Mannheimer, Bartels. Mit der nächsten Doppelchance sollten die Kölner sich dann belohnen. Erst klärte Rossipal erneut (79.), bevor Stehle (80.) die anschließende Ecke zum 1:3 verwandelte. Passend zur Partie folgte nur wenige Minuten später die nächste Großchance auf der anderen Seite, die Greger (84.) auf der Linie klären konnte. Viktoria konnte an die Drangphase nicht mehr anknüpfen und musste in der 90. das 1:4 durch Malachowski hinnehmen, der nach einer Parade von Voll abstauben konnte.

Waldhof hat nur noch einen Punkt Rückstand auf die Aufstiegsränge

Mit dem 4:1-Erfolg feiert Waldhof den zweiten Auswärtssieg in Folge! Sehr abgezockte Mannheimer bestraften Kölner Nachlässigkeiten konsequent. Die Viktoria konnte sich trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht belohnen und muss 2023 weiter auf einen Sieg warten. Mannheim hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellendritten aus Saarbrücken und darf nochmal vom Aufstieg träumen.

Für Viktoria Köln geht es am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden weiter (Anstoß 14.00 Uhr). Die Gäste aus Mannheim spielen am Montag gegen Erzgebirge Aue (19.00 Uhr).