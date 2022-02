Nicht effizient genug: Köln lässt Sieg gegen Havelse liegen

Am Freitagabend ist Köln nicht über ein 0:0 gegen Havelse hinausgekommen. Die Viktoria tat mehr für das Spiel, belohnte sich jedoch nicht. Vom Aufsteiger kam offensiv bis auf zwei Chancen am Ende nichts.

Kölns Trainer Olaf Janßen brachte dieselbe Elf, die mit 1:0 in Saarbrücken gewonnen hatte. Havelses Coach Rüdiger Ziehl tauschte nach dem 1:3 gegen die Würzburger Kickers zweimal: Tasky und Daedlow begannen für Plume und Langfeld (beide gelbgesperrt).

Hong dreimal im Blickpunkt

Es entwickelte sich eine einseitige erste Hälfte in Köln. Die Viktoria war klar besser und hatte viel Ballbesitz, Havelse stand kompakt und lauerte auf Umschaltmomente. Diese Taktik ging aber nicht auf, denn es kam kaum zu Kontern, und wenn doch, dann spielte es der Tabellenletzte nicht gut aus.

Die Rheinländer hätten eigentlich in Hälfte eins in Führung gehen müssen, belohnten sich allerdings nicht. Hong traf zwar nach neun Minuten, stand jedoch im Abseits. Der Stürmer hatte anschließend zwei weitere gute Chancen (22., 23.), ließ aber beide Male die Genauigkeit im Abschluss vermissen. Da auch Klefisch kurz vor der Pause nicht an Gästekeeper Quindt vorbeigekommen war, ging es torlos in die Kabinen.

Köln belohnt sich nicht

Nach der Pause zeigte sich Havelse zumindest mal in der Offensive, Froese verzog klar (48.). Fortan war wieder Köln Herr im Ring, Mays Distanzschuss parierte Quindt (57.) und Risses Freistoß ging drüber (65.). Die Viktoria war weiterhin das aktivere Team und spielte auf Sieg, doch auch der eingewechselte Marseiler konnte die Führung nicht erzielen, er fand in Quindt seinen Meister (71.).

Damer verzieht zweimal

Auch wenn die Hausherren klar besser waren, hatten sie am Ende etwas Glück, denn spät kam Havelse zu seinen beiden einzigen guten Chancen: Damer setzte die Kugel zunächst knapp links vorbei (83.) und verzog anschließend aus erstklassiger Position (89.). Zwar warf Köln in den letzten Minuten alles nach vorne, gefährlich wurde es aber nicht mehr. Für die Viktoria mit Blick auf den Spielverlauf sicherlich zwei verlorene Punkte.

Am kommenden Dienstag (19 Uhr) spielt Viktoria Köln im Landespokal Mittelrhein gegen den FC Hürth und in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) gegen den MSV Duisburg. Für Havelse geht es am nächsten Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Berlin weiter.