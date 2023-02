Viktoria Köln chancenlos: Freiburg II gewinnt viertes Spiel in Serie

Der SC Freiburg II hat am Montagabend hochverdient wie klar bei Viktoria Köln gewonnen und Rang zwei in der 3. Liga untermauert.

Kölns Trainer Olaf Janßen nahm im Vergleich zum 1:1 in Dresden in der Liga nur einen Wechsel vor: Dietz ersetzte den angeschlagenen Fritz.

Freiburgs Trainer Thomas Stamm rotierte nach dem 2:0-Sieg gegen Duisburg ordentlich durch: Keeper Sauer, Rosenfelder, Ezekwem, Wiklöf, Wagner und Baur starteten für Atubolu, Schmid, Hoti, Breunig, Röhl (allesamt nicht im Kader) und Magenko (Bank) - das machte sechs Wechsel.

Schon kurz nach Anpfiff übernahm die Reserve des Sport-Clubs die Kontrolle. Durch hohes Pressing eroberte Freiburg einige Bälle und umlagerte den gegnerischen Strafraum. Bei Kölns Konterversuchen war die Stamm-Elf zudem stets zur Stelle.

Guttau bleibt nach toller Vorarbeit cool

Lange Zeit aber kam der Tabellenzweite im 4-1-4-1 nicht durch, nach Guttaus Schwalbe (17.) gab es zu Recht keinen Elfmeter. Der Offensivmann kam dafür nach schöner Baur-Vorarbeit per Hacke entscheidend durch und besorgte cool die verdiente Führung (38.).

Dominante Freiburger waren in Person von Ezekwem außerdem doppelt am Pfosten (27.) gescheitert, die im 4-4-2 agierenden Kölner prüften Sauter nicht ernsthaft und waren mit dem 0:1 gut bedient. Nach Wiederanpfiff änderte sich am Verlauf wenig, die Viktoria fand kaum ein Durchkommen, der SCF dominierte. Folgerichtig fiel, nachdem Vermeij per Kopf an Voll gescheitert war (56.), das 2:0: Rosenfelder stand richtig und staubte ab (60.).

Ab diesem Zeitpunkt bekam Köln etwas mehr Platz, war in der Offensive aber weiter ideenlos. Gäste-Keeper Sauters Einladung nahm Meißner zudem nicht an und vergab (72.).

Vermeij bedankt sich nach Abwehrfehler

In der Schlussphase schlug schließlich noch die Stunde von Kapitän Vermeij: Der Angreifer besorgte nach Schultz' Fehler im Eins-gegen-eins mit Voll das 3:0 (81.). Freiburg, das nie nachließ, scheiterte zudem noch zweimal am Keeper (Vermeij, 75.), (Kehl, 86.).

Köln gastiert am Samstag (14 Uhr) bei 1860 München. Freiburg II empfängt bereits freitags (19 Uhr) die Zweitvertretung aus Dortmund.