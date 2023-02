Dank Wunderlichs erstem Treffer: Viktoria feiert 2023 ersten Sieg

Gegen Rot-Weiss Essen hat Viktoria Köln den ersten Sieg im neuem Jahr gefeiert. Den entscheidenden Treffer erzielte Wunderlich - es war sein erster seit der Rückkehr.

Die Viktoria stoppte am vergangenen Spieltag die Niederlagenserie und feierte beim 1:1 in Wiesbaden den ersten Punkt im neuen Jahr. Allerdings bezahlten die Kölner das Remis mit zwei Platzverweisen: Dietz sowie Koronkiewicz sahen Gelb-Rot und musste daher gegen Essen von Außen zuschauen. Trainer Olaf Janßen ersetzte sie durch Siebert und May.

RWE-Coach Christoph Dabrowski konnte nach dem 1:1 gegen den MSV Duisburg wieder auf den genesenen Götze zurückgreifen. Der 25-Jährige, der zuletzt mit einem Muskelfaserriss ausgefallen war, begann für Kefkir, der wegen muskulärer Probleme passen musste.

Beide Teams scheuen das Risiko

Dass die beiden Mannschaften nach den ersten vier Ligaspielen in diesem Jahr noch auf einen Sieg warteten, war dem Spiel anzumerken: Die Teams scheuten das Risiko und ließen stattdessen häufig den Ball in der eigenen Hälfte zirkulieren. Etwas zielstrebiger zeigten sich aber die Hausherren in ihren wenigen Offensivaktionen: Sowohl Stehles strammer Schuss (10.) als auch Mays Kopfball (12.) flogen jedoch nicht auf das Tor.

Nachdem Rios Alonso im letzten Moment einen Schuss von Stehle geblockt hatte (27.), sorgte Müsel auf der Gegenseite für Essens erste Torannäherung. Da der harmlose Kopfball aber genau in den Armen von Voll landete (28.), ging es folgerichtig torlos in die Kabinen.

RWE fällt außer Distanzschüsse wenig ein

Gefährlicher als im gesamten ersten Durchgang, wurde die Viktoria dann kurz nach der Pause durch eine Einzelaktion von Meißner. Der Stürmer ließ Herzenbruch locker stehen, scheiterte im Anschluss zwar an Golz, dessen Parade landete aber vor den Füßen von Wunderlich, der ins verwaiste Tor traf - es war das erste Tor des Routiniers nach seiner Rückkehr (50.).

Essen war nun gefordert, fand aber gegen die engmaschige Köln-Defensive weiterhin keine Lösungen. Aus diesem Grund versuchten es die Gäste vergeblich aus der Distanz - so zum Beispiel Herzenbruch (52.).

Viktoria spielt Konter schlecht aus

Nach etwas mehr als einer Stunde wurde die Aufgabe für RWE nach dem Platzverwies von Young noch schwerer. Der Außenspieler hatte bereits nach fünf Minuten die erste Gelbe Karte gesehen, kam nach misslungener Ballannahme gegen Sontheimer zu spät und musste frühzeitig vom Platz (68.).

Mit zunehmender Spieldauer ging die Dabrowksi-Elf weiter ins Risiko und eröffnete damit den Hausherren Platz zum Kontern. Doch aus den Umschaltsituationen schlug die Viktoria kein Kapital, weil unter anderem Meißner zunächst Rios Alonso anschoss (79.) und kurze Zeit später Sponsel (84.). Zwischenzeitlich hatte Golz nach Gregers Kopfball die Vorentscheidung verhindert und die Hoffnung auf einen Punktgewinn bewahrt (78.).

Weil seine Vorderleute sein Gegenüber aber nicht mehr in Bedrängnis brachten, feierte die Viktoria den ersten Sieg im Jahr 2023.

Die Domstädter gastieren am kommenden Spieltag am Samstag (14 Uhr) in Dresden. Essen hat am Sonntag (14 Uhr) Dortmunds Zweitauswahl zu Gast.