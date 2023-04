Nach Duisburgs Traumstart: Köln kommt per Doppelschlag zurück

Der MSV Duisburg startete in Köln sehr gut in die Partie und führte schnell mit 2:0. Aber dann kam die Viktoria zurück und antwortete per Doppelschlag. Die Hausherren sahen auch noch Rot, beim Remis blieb es trotzdem.

Viktoria-Coach Olaf Janßen rotierte nach der 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Elversberg kräftig durch: Voll, Dietz, Fritz, Marseiler und Wunderlich ersetzten Rauhut, Siebert, Saghiri, Becker (alle Bank) und Mai (5. Gelbe Karte).

MSV Duisburgs Trainer Torsten Ziegner sah nach der 0:5-Klatsche gegen Borussia Dortmund II gleich auf fünf Positionen Wechselbedarf: Mogultay, Kwadwo, Knoll, Ajani und Feltscher ersetzten Bitter, Senger, Bakalorz (alle Bank), König (verletzt) und Kölle (nicht im Kader). Außerdem fiel Leistungsträger Stoppelkamp kurzfristig verletzungsbeding aus, für ihn rückte Girth in die Offensivreihe.

Traumstart für die Zebras

Seit fünf Partien warteten die Zebras vor dem Duell auf einen Sieg, die aktuelle Ergebniskrise merkte man den Gästen aber kaum an. Im Gegenteil, erfrischt spielten die Duisburger auf und gingen so nach bereits vier Minuten traumhaft in Führung: Eine sehenswerte Kombination inklusive Hacken-Ablage von Hettwer vollendete schließlich Frey trocken links oben.

Die Kölner waren in der Folge durchaus bemüht und hatten mehr Spielanteile, Sontheimer(7.) und Meißner (8.) kamen zu ersten Chancen, waren aber nicht abgezockt genug. Ganz anders die Meidericher, die schon in der 17. Minute auf 2:0 erhöhten: Girth verlängerte einen Eckball an den zweiten Pfosten, Abwehrmann Knoll schob ein.

Kölner Doppelschlag - Pechvogel Mai

Die eigentlich spielstarke Viktoria war überrumpelt - antwortete aber dafür nach einer kurzen Druckphase wenig später per Doppelschlag. Erst nahm Meißner ein Geschenk von Ajani im Kölner Strafraum an und verkürzte sehenswert per Schlenzer ins Eck (30.), drei Minuten später prallte eine Parade Müllers Unglücksrabe Mai ans Knie und kullerte von da über die Linie (34.) - der Ausgleich.

Die Hausherren spielten munter weiter, Duisburg stand unter Schock. Die Überlegenheit in einen dritten Treffer vor der Pause umzuwandeln gelang den Kölnern aber nicht. So ging es mit dem 2:2 in die Kabinen.

Kein Feuerwerk in der zweiten Hälfte

Zu Beginn des zweiten Abschnitts schalteten beide Teams erstmal einen Gang zurück. Girth (50.) und Frey (54.) kamen zu ersten Möglichkeiten, die Kölner Offensivfraktion tauchte zunächst ab.

Lange spielte sich das Geschehen nun im mittleren Drittel ab, das Offensivfeuerwerk der ersten 45 Minuten wich Energiesparfußball. Erst in der 65. Minute wurde es erstmals wieder richtig brenzlig vor einem der Tore, Bitters Kopfball konnte Voll parieren. Kurze Zeit später verhinderte Siebert, das Mogultays Abschluss gefährlich werden konnte (69.).

Fritz fliegt - Risse versagen die Nerven

In der Schlussphase drehten die Gastgeber nochmal auf, die Einwechslungen von Risse und Becker (70.) hauchten Kölns Angriff neues Leben ein. Koronkiewicz (81.) und Wunderlich (82.) sorgten für Wirbel vor dem Tor der Zebras. Eine Schlussoffensive konnten die Kölner aber auch wegen ihres Kapitäns nicht starten: Fritz rempelte Hettwer als letzter Mann weg und sah Rot - die letzten Minuten war die Viktoria in Unterzahl.

Und die hatten es nochmal in sich, weil Mais katastrophaler Fehlpass in letzter Reihe von Risse abgefangen wurde. Völlig frei vor Müller versagten dem Routinier die Nerven, Risse schoss den MSV-Keeper an, anstatt vorbeizuziehen (90.+1). So blieb es schließlich beim 2:2, ein über 90 Minuten gesehen wohl leistungsgerechtes Remis, was die Sieglos-Serie des MSV auf nun sechs Spiele verlängert.

Viktoria Köln darf am kommenden Samstag (14 Uhr) erneut zuhause ran. Der FC Ingolstadt ist zu Gast. Im Parallelspiel empfängt der MSV Duisburg den SV Wehen Wiesbaden.