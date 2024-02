Dortmunder Effizienz entscheidet: Köln verzweifelt in Überzahl am BVB

Weil der BVB in Hälfte eins das bessere Team und insgesamt einfach effizienter vor dem Tor war, ging der Dreier in Köln durchaus in Ordnung. Die Viktoria war lange zu harmlos, hatte aber auch in vielen Situationen einfach Pech.

Viktoria-Coach Olaf Janßen tauschte nach dem 2:0-Auswärtssieg auf der Bielefelder Alm nur einmal, Engelhardt rückte für Philipp in die Offensivreihe. Ansonsten vertraute der Trainer derselben Elf wie beim Erfolg gegen die Arminia.

Sein Gegenüber Jan Zimmermann veränderte seine Startelf nach dem 1:1 gegen Saarbrücken doppelt: Im Tor startete Lotka für Ostrzinski, Pohlmann ersetzte den rotgesperrten Michel.

Azhil nutzt Volls Geschenk eiskalt

Abtasten wollten sich die Teams nicht, es ging ab der ersten Minute intensiv zur Sache: Becker (4.) und Elongo-Yombo (5.) verpassten flache Hereingaben jeweils knapp, mit etwas mehr Ballbesitz übernahm die Viktoria dann die Spielkontrolle. Dortmund lauerte ab der Mittellinie auf Umschaltmomente.

Und es waren die jungen Dortmunder, die sich kaltschnäuziger präsentierten. Nach einem missglückten Ball von Voll ging es schnell - Azhil wurde vor dem Tor bedient und bezwang den Kölner Keeper aus zehn Metern (14.). Hettwer hatte kurz darauf das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber völlig frei vor Voll am Kölner Keeper (20.)

Eberwein erhöht - Najar antwortet vor der Pause

Und die Viktoria? Die näherte sich zwar durch einen Najar-Fernschuss etwas an, wurde ansonsten aber nicht sonderlich gefährlich. Dafür blieb auf der Gegenseite die Dortmunder U 23 eiskalt: Flanke Hettwer, Kopfball Eberwein - das 2:0 (27.).

Der zweite Gegentreffer rüttelte die Viktoria dann endlich so richtig wach - ab sofort war Köln auch giftiger im letzten Drittel. Lopes Cabral (29.), Russo (36.) und Becker (41.) vergaben jeweils beste Gelegenheiten, schließlich erlöste Najar die Hausherren: Nach einer Flanke von Marseiler versenkte der Außenspieler die Kugel im rechten Eck zum 1:2 (44.) - der Pausenstand.

Pohlmann lässt Schultz tanzen - Hettwer fliegt

Die ereignisreiche erste Hälfte versprach eine unterhaltsame zweite - und die 2.811 Fans im Sportpark Höhenberg wurden nicht enttäuscht. Eine starke Direktabnahme von Schultz an den Pfosten (50.) konterten die Gäste umgehend mit dem dritten Treffer: Pohlmann ließ Schultz mit zwei Haken tanzen und versenkte im Eins-gegen-eins mit Voll eiskalt (51.).

Becker (53.) und erneut Pohlmann (57.) ließen das Publikum raunen, den nächsten großen Aufreger gab es in Minute 59: Beim Konter nahmen Semic und Hettwer den enteilten Handle in die Zange und brachten den Angreifer zu Fall, Schiedsrichter Erbst stellte Hettwer wegen Notbremse vom Platz. Der Dortmunder war außer sich, die Szene auch in der Tat knifflig - und der BVB II ab jetzt in Unterzahl.

Dortmund mauert, Köln verzweifelt

So war es in der letzten halben Stunde ein Spiel auf ein Tor: Dortmund mauerte, die Viktoria drückte - abgesehen von Marseilers Freistoß unmittelbar nach dem Platzverweis biss sich der Gastgeber aber die Zähne aus. Die Gäste nahmen geschickt die Minuten von der Uhr.

Erst in den Schlussminuten kam Köln dem Torerfolg wieder wirklich nahe, ein Abschluss vom an diesem Abend glücklosen Becker (82.) und Marseilers scharfe Hereingabe (84.) zischten aber jeweils haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Anselm (90.+3) und Koronkiewicz (90.+5) vergaben noch gute Gelegenheiten, ansonsten verteidigte der BVB konsequent alles weg - und verdiente sich so nach 30 Minuten Unterzahl den 3:1-Auswärtssieg in Köln.

Die Kölner spielen am Mittwoch im Landespokal Mittelrhein bei Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen um den Einzug ins Halbfinale (19.30 Uhr). Der BVB II hat bereits einen Tag vorher Preußen Münster im Nachholspiel des 20. Spieltags zu Gast (19 Uhr).