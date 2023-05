Wunderlich kontert Özkans Traumtor: BVB II verpasst vorzeitige Rettung

Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln hätte der BVB II vorzeitig den Klassenerhalt sichern können, doch weil Routinier Mike Wunderlich die Dortmunder Führung im zweiten Durchgang egalisierte, müssen die Schwarz-Gelben weiter warten.

Chancenlos: Bei Can Özkans Traumtor zum 1:0 streckte sich Viktoria-Schlussmann Ben Voll (in Weiß) vergebens. IMAGO/Beautiful Sports

Köln-Trainer Olaf Janßen veränderte seine Aufstellung nach dem 1:1 in Aue auf lediglich einer Position: Offensivkraft Marseiler saß nur auf der Bank, Verteidiger Siebert war neu mit dabei.

Dortmund-Coach Jan Zimmermann sah am vergangenen Wochenende eine starke Vorstellung seines Teams, nach dem 2:0-Heimsieg gegen die SV Elversberg ersetzen Dams und Kamara Coulibaly und Pohlmann.

Özkan bringt den BVB traumhaft in Front

Das Aufeinandertreffen zwischen Köln und Dortmund war eines von Bedeutung, vor allem für diejenigen, die es mit den Schwarz-Gelben hielten. Schließlich konnte bereits am 35. Spieltag der Klassenerhalt abgesichert werden.

Der Start in die Partie verlief dann allerdings von beiden Mannschaften erst einmal vorsichtig, so richtig wollte sich niemand in die Offensive trauen. Ein Standard musste her und der sollte sich für den BVB lohnen. Pohlmanns direkter Versuch blieb zwar noch in der Mauer hängen, Özkans Direktabnahme hatte es dann aber in sich: Mit voller Wucht drosch der 23-Jährige die Kugel traumhaft ins Netz - das 1:0 für die Borussen (28.).

Lange brauchten die Kölner aber nicht, um sich vom Rückstand zu erholen, noch vor der Pause hätten die Hausherren bereits auf 1:1 stellen können. Bei der Doppelchance von Meißner und Risse verhinderten Lotka und Papadopoulos jedoch den Ausgleich (35.). Wenige Minuten später hätte es dann endgültig 1:1 stehen müssen, doch Wunderlich scheiterte an Lotka, während Handle aus kurzer Distanz nur die Latte traf (42.).

Wunderlich erzielt das 1:1 - Akonos Treffer zählt nicht

Nach dem Seitenwechsel stellte Köln um, brachte mit Becker unter anderem einen neuen Stürmer, um doch noch mehr Durchschlagskraft in der Offensive zu haben. Die erste Möglichkeit der zweiten 45 Minuten ging dennoch auf das Konto der Gäste, Njinmah scheiterte aber an Voll (53.). Köln mühte sich fortan, arbeitete sich mehr und mehr in die Partie, während Dortmund nicht mehr hinten rauskam. So war es nur folgerichtig, dass Wunderlich in Spielminute 71 nach einer Vorarbeit von Marseiler auf 1:1 stellte (71.).

Bitter für Dortmund, das einen Sieg brauchte, um den Klassenerhalt zu sichern. Njinmahs Versuch, nur Minuten nach dem 1:1, entschärfte Voll stark (73.). Und es wurde noch ärgerlicher für die Schwarz-Gelben, denn nach der folgenden Ecke lag der Ball im Tor der Viktoria, doch der Treffer zählte nicht. Schiedsrichter Brombacher entschied aufgrund eines Offensivfouls zugunsten der Hausherren (74.).

Zentimeter fehlen zum zweiten Traumtor

In der Schlussphase dann spielte besonders Köln auf den Sieg, Becker konnte Lotka nach einer schönen Flanke von Heister aber nicht überwinden (86.). So ging es mit dem Spielstand von 1:1 auf den Schlusspfiff zu, bis Wunderlich noch einmal einen auspackte. Der Routinier probierte es mit einem Freistoß aus dem Mittelkreis einfach mal direkt und erwischte Lotka so auf dem falschen Fuß. Bei seinem Sonntagsschuss fehlten jedoch Zentimeter, sodass es beim Remis blieb (90. +2). Der BVB muss also mindestens noch eine Woche warten, um den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern, die Ausgangsposition der Dortmunder ist angesichts des Acht-Punkte-Polsters auf die Abstiegszone dennoch weiter ausgezeichnet.

Am nächsten Wochenende reist Viktoria Köln zur akut abstiegsgefährdeten SpVgg Bayreuth (Samstag, 14 Uhr). Zwei Tage später muss auch der BVB II auswärts ran, das Spiel gegen Erzgebirge Aue beschließt den 36. Spieltag (19 Uhr).