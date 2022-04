Erster Sieg seit Dezember: Berlin schlägt Spitzenreiter Magdeburg

Viktoria Berlin empfing am Montagabend Magdeburg. Dabei wurde der FCM seiner Favoritenrolle nicht gerecht und verzweifelte an der Berliner Defensive. In letzter Minute hielt Sprint zudem den befreienden Viktoria-Sieg fest.

Viktoria Berlins Coach Farat Toku brachte im Vergleich zum 1:3 beim VfL Osnabrück drei frische Akteure in die Startelf. Krahl, Jopek und Theisen wurden durch Sprint, Ezeh und Evina ersetzt.

Magdeburgs Trainer Christian Titz machte es seinem Gegenüber gleich und wechselte ebenfalls dreimal nach dem 0:0 gegen den SV Meppen. Schuler, Müller und Bell Bell machten Platz für Bitroff, Knost und Conteh.

Von Beginn an trat der Spitzenreiter aus Magdeburg selbstbewusst auf und spielte sich in der Berliner Hälfte fest. Die Viktoria konzentrierte sich auf der Gegenseite auf eine kompakte Defensive, die lange Zeit immer eine Antwort auf die Magdeburger Offensiv-Bemühungen parat hatte. So waren Großchancen für den FCM Fehlanzeige. Stattdessen wurde der Favorit durch Lewalds Kopfball geschockt: Auf Vorarbeit von Ezeh schlug der Abschluss im linken Eck ein und brachte die Viktoria plötzlich in Führung (19.).

Dreifach-Chance ohne Ertrag

Das diente den Gästen als Weckruf: Der Druck wurde höher und Magdeburg erspielte sich mehr und mehr gute Gelegenheiten. Den ersten Hochkaräter vergab Conteh, der den Ball über das leere Tor setzte (24.). Auch Ito (25.) und Knost (26.) schlossen sich an und vergaben in mehr als aussichtsreicher Position den Ausgleich.

Nach dem Chancen-Feuerwerk wies Viktoria die FCM-Offensive schnell wieder in die Schranken und fing einen Angriff nach dem anderen ab. Vor dem Seitenwechsel schnupperte Conteh nochmal am Ausgleich, verfehlte das rechte Eck dabei aber hauchzart (41.). Die Viktoria rettete den knappen Vorsprung also in die Pause und stellte Magdeburg bis dato vor ernsthafte Probleme.

Berlin erwischt Magdeburg auf dem falschen Fuß

Diese Probleme wurden nach der Pause noch verschärft, als Benyamina früh im zweiten Durchgang das 2:0 erzielte (46.). Magdeburg verteidigte dabei äußerst luftig und bekam keinen Zugriff. Wieder scheiterte der FCM beim Versuch der direkten Antwort knapp und vergab in Person von Obermair und Burger eine Doppelchance zum Anschlusstreffer (46.), bis fünf Minuten später Burgers Kopfballtor aberkannt wurde - die Eckball-Hereingabe war zuvor im Toraus (51.)

Joker Brünker bringt Magdeburg nochmal ran

Nachdem Benyamina vor Anbruch der Schlussphase etwas fahrlässig das 3:0 ausgelassen hatte (66.), konnte Brünker schließlich den FCM auf die Anzeigetafel bringen: Der Joker traf per Kopf zum 1:2 (76.). In der Folge war von einem echten Aufbäumen des FCM aber keine Spur. Eine mögliche Schlussoffensive der Magdeburger hielt Berlin zudem relativ gut in Schach: Einzig Brünker hatte in der 90. Spielminute die Chance zum Ausgleich, doch Sprint hielt den 2:1-Endstand fest.

Damit sammelte die Viktoria den ersten Dreier seit Dezember letzten Jahres und rutschte gleichzeitig am SC Verl vorbei. Magdeburg musste hingegen einen Dämpfer hinnehmen und schaffte es nicht, den Abstand zu den zweitplatzierten Roten Teufeln ausbauen.

Am kommenden Wochenende gastiert Viktoria Berlin am Samstag (14 Uhr) bei Borussia Dortmund II. Magdeburg empfängt zeitgleich (14 Uhr) Viktoria Köln.