Sieben-Tore-Irrsinn in Berlin: Havelse feiert den ersten Auswärtssieg

Was für ein Fußballspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark! Am Montagabend hat der TSV Havelse zum Abschluss des 10. Spieltags eine verrückte Partie für sich entschieden und trotz eines dreimaligen Rückstands mit 4:3 bei Viktoria Berlin gewonnen. Dazu bedurfte es auch einer Glanzparade von Torwart Quindt in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Seht her: Havelses Linus Meyer (li.) bejubelt sein Tor zum finalen 4:3. imago images