Vikings-Rookie Jackson stirbt bei Autounfall

Die NFL trauert um Khyree Jackson. Der jüngst gedraftete Cornerback von den Minnesota Vikings ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Erst vor drei Monaten war Cornerback Khyree Jackson in der vierten Runde des NFL-Drafts von den Minnesota Vikings ausgewählt worden. Zu einem Einsatz für das Franchise wird es nun tragischerweise jedoch nicht kommen. Denn wie inzwischen von verschiedenen Seiten bestätigt wurde, ist Jackson in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli bei einem Autounfall verstorben.

Wie aus einem Schreiben der örtlichen Maryland State Police hervorgeht, sei Jackson Beifahrer in einem Auto gewesen, das von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde. Insgesamt seien bei dem Unfall drei Menschen ums Leben gekommen.

Vikings zeigen sich "tief erschüttert"

"Wir sind tief erschüttert über die Nachricht von Khyree Jacksons Tod infolge eines Autounfalls in der Nacht", teilten die Minnesota Vikings über die Plattform X mit. "Unsere Gedanken sind bei Khyrees Familie, Freunden, Teamkollegen und Trainern sowie allen Opfern dieses tragischen Unfalls", drückten sie zudem ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Die bewegende Geschichte Jacksons war bereits infolge des Drafts thematisiert worden. Nach der High School hatte Jackson das Footballspielen zwischenzeitlich aufgegeben und in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet, bevor er an einem Community College zum Sport zurückkehrte und es über die wesentlich größeren Colleges Alabama und Oregon in die NFL schaffte. Der nächste Sprung bleibt ihm nun auf tragische Art und Weise verwehrt.

"In unserer kurzen gemeinsamen Zeit war klar, dass sich Khyree zu einem großartigen Profi-Footballspieler entwickeln würde, aber was noch beeindruckender war, war sein Wunsch, der beste Mensch zu werden, der er für seine Familie und die Menschen um ihn herum sein konnte. Ich bin sprachlos", zeigt sich auch Kevin O'Connell, Head Coach der Vikings, in einer Mitteilung betroffen.