Vikings müssen länger auf Ass Jefferson verzichten - Was macht Cousins?

Abgesehen etwa von individuell starken Statistiken für Quarterback Kirk Cousins läuft bei den Minnesota Vikings diese Regular Season wenig nach Plan. Nun fällt auch noch Star-Receiver Justin Jefferson aus.

Wie die Vikings diese Woche mitgeteilt haben, ist Justin Jefferson auf der Verletztenliste der NFL gelandet. Der 24-Jährige ist damit laut Regelwerk frühestens in Week 9 beim Duell mit den Atlanta Falcons am 5. November wieder spielberechtigt, sofern er bis dahin fit wird.

Der Wide Receiver hat sich am vergangenen Wochenende gegen die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes (20:27) am hinteren rechten Oberschenkel verletzt. Ein bitterer Schlag für Minnesota um den passtechnisch heißgelaufenen Quarterback Kirk Cousins (1498 Yards, 13 Touchdowns, vier Interceptions). Und eine Nachricht zur Unzeit, schließlich sind die Vikes als amtierender NFC-North-Sieger (13:4-Bilanz im Vorjahr) denkbar schlecht in die neue Spielzeit gekommen - erst ein Sieg bei vier Niederlagen.

"Es gibt keinen besseren Teamplayer", sagte Head-Coach Kevin O'Connell. Und auch kaum einen besseren Passfänger in der NFL.

Denn der amtierende Offensive Player of the Year (128 Catches, 1809 Yards und acht Touchdowns 2022/23) überragt seit seinem NFL-Start 2020 und ist aufgrund seiner letztjährigen Werte bereits Franchise-Leader in Minnesota innerhalb einer Saison.

Wie geht es mit Jefferson und Cousins weiter?

Nun aber fehlt Jefferson vorerst und muss in den kommenden Partien (Sonntag um 19 Uhr MESZ bei den Chicago Bears, 49ers und Packers im Anschluss) von gestandenen Profis wie Tight End T.J. Hockenson (254 Yards, zwei TDs) oder Rookie Jordan Addison (249 Yards, drei TDs) vertreten werden. Für Wes Phillips, den Offensive Coordinator im Team, auch eine Chance: "Ich denke, dass die Jungs motiviert sind und sich auf die größeren Möglichkeiten freuen." Denn klar ist: Spielmacher Cousins muss seine vielen Würfe zu Jefferson künftig aufteilen.

Apropos Cousins und Jefferson: Um beide Spieler haben sich zuletzt auch Gerüchte gerankt. So will der Star-Receiver seinen Vertrag dem Vernehmen nach nur verlängern, wenn der Quarterback längerfristig an Bord bleibt. Das Problem hier aber ist, dass Cousins' derzeitiger Vertrag 2023 ausäuft und er dann im Alter von 35 Jahren Free Agent wäre. Deswegen gibt es eben auch Gedankenspiele in US-Medien, wonach der Spielmacher jetzt noch bis zur Trade Deadline am 31. Oktober von dannen ziehen könnte.

Was rein nüchtern dafür spricht: Die 1:4-Bilanz der Vikings legt aktuell nicht nahe, dass das Team noch großartig mit ins Play-off-Rennen eingreifen kann. Demzufolge wäre Cousins' derzeit letzte Saison im Vikes-Dress eine gebrauchte, zumal jetzt auch noch wochenlang Jefferson fehlen wird. Und mit einem Trade könnte das Franchise aus Minneapolis noch etwas Kapital schlagen.

Cousins selbst sagt dazu: "Ich bin sehr konzentriert auf die Bears und einen Sieg - alles andere ist meine Zeit, Energie oder Aufmerksamkeit nicht wert."