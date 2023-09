Viggosdottir: Neues Amt, schwacher Start, neuer Vertrag

Glodis Perla Viggosdottir (28) bekennt sich langfristig zum FC Bayern. In der vergangenen Saison überragte sie in allen statistischen Werten, zum Auftakt am Freitag verschuldete sie in neuer Rolle aber einen Gegentreffer.

Ereignisreiche Tage für Glodis Perla Viggosdottir: Unmittelbar vor Saisonstart in der Bundesliga wurde die Isländerin zu einer von drei Kapitäninnen des FC Bayern berufen - sogar zu derjenigen, die mit der Binde am Arm aufläuft. Beim Eröffnungsspiel gegen den SC Freiburg (2:2) unterlief ihr dann ein haarsträubender Ballverlust, als ihr Rückpass zu Keeperin Maria Luisa Grohs verhungerte und zum 0:1 führte.

Fünf Tage später haben die Münchnerinnen nun die Vertragsverlängerung mit der 28 Jahre alten Innenverteidigerin bekanntgegeben. Demnach hat sie einen neuen Arbeitsvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.

"Ich glaube, es gab international großes Interesse an Glodis", mutmaßt FCB-Trainer Alexander Straus. "Aber sie hat sich dazu entschieden, beim FC Bayern zu bleiben. Das ist ein großes Zeichen für den Verein."

Meiste Minuten aller Bundesliga-Feldspielerinnen

"Wir haben hier einen wirklich interessanten und tollen Prozess begonnen. Das ist etwas, von dem ich weiterhin ein Teil sein will. Es ist fantastisch, dass ich drei weitere Jahre hierbleiben kann", lässt sich die gebürtige Reykjavikerin selbst zitieren.

In der Vorsaison hatte Viggosdottir gemeinsam mit der inzwischen zur AS Rom abgewanderten Saki Kumagai die beste Abwehrzentrale der Liga gebildet. Gerade einmal acht Gegentore ließen die Bayern in 22 Partien zu, daran hatte das isländisch-japanische Gespann mit überragenden individuellen Werten einen großen Anteil. Als einzige aller Feldspielerinnen der Bundesliga stand Viggosdottir über die komplette Spielzeit auf dem Rasen.

"Glodis hat für uns in der vergangenen Saison große Verantwortung übernommen, ist vorangegangen und hat einen erheblichen Teil zum Erfolg unseres Teams beigetragen", lobt Bianca Rech, die FCB-Abteilungsleiterin Frauenfußball. "Sie hat herausragende Leistungen gezeigt und ist für uns sehr wichtig, besonders in der Abwehrreihe. Insgesamt hat Glodis im Vorjahr nochmal einen riesen Schritt in ihrer gesamten Entwicklung gemacht."

In der neuen Saison ist noch nicht abschließend geklärt, wer zumeist Viggosdottirs Nebenfrau sein wird. Zwar gilt Magdalena Eriksson, die vom FC Chelsea kam, als Top-Einkauf, doch in Freiburg lief die flexibel einsetzbare Brasilianerin Tainara auf. Gut möglich, dass Eriksson erst nach etwas Eingewöhnungszeit in die Startelf rückt - und dann eine nordische Innenverteidigung komplettiert.