Viggo Kristjansson mehrere Tage im Krankenhaus

Beim Sieg der DHfK-Handballer gegen Lemgo fehlte Viggo Kristjansson offiziell wegen Erkrankung. Nun wurde bekannt, dass er mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag.

Viggo Kristjansson von Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig war ernster erkrankt als es zunächst den Anschein hatte. Wie mehrere Medien am Dienstag berichteten, fehlte der beste Werfer seines Teams beim 29:28-Sieg gegen den TBV Lemgo am vergangenen Sonntag wegen der Folgen einer Lungenentzündung. Der Isländer war in der vergangenen Woche drei Tage im Krankenhaus. Der SC DHfK bestätigte die Berichte auf Anfrage der dpa.

Der 30-Jährige hatte bereits bei der Niederlage gegen Eisenach vor drei Wochen wegen einer Erkältung gefehlt, beim Sieg in Balingen aber wieder auf der Platte gestanden. Nach dem Erfolg fühlte sich Kristjansson aber schlecht. Eine eingehende Untersuchung ergab eine entstehende Lungenentzündung, die stationär behandelt werden musste.

Mittlerweile befindet sich der Rückraumspieler auf dem Weg der Besserung. Ob er jedoch am Freitag im Heimspiel gegen Hannover-Burgdorf wieder auflaufen kann, ist derzeit noch fraglich,

hieß es von Vereinsseite.