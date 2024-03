Viggo Kristjansson: "Es liegt an Vujovic"

Beim TVB Stuttgart konnte sich der SC DHfK Leipzig früh absetzen und führte zur Halbzeit schon mit sechs Toren. Zwei Minuten vor Schluss kämpfte sich der TVB dann auf ein Tor heran, doch am Ende fuhr der SC DHfK einen 25:27-Sieg (10:16) ein und konnte die zwei Punkte mit nach Hause nehmen.

"Es liegt am meisten an Vujovic, er hat in den letzten 15 Minuten sehr gut gehalten. Wir haben uns gute Chancen erspielt, aber viele verworfen", erläutert Viggo Kristjansson nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon, warum es kurz vor Schluss nochmal so spannend geworden ist.

Leipzig holte in Stuttgart den dritten Sieg in Folge und konnte sich auf Tabellenplatz acht hocharbeiten. "Wir sind froh, dass wir jetzt drei Spiele in Folge gewonnen haben, dass wir auch auswärts gewonnen haben. Das ist für uns in dieser Saison nicht selbstverständlich gewesen. Jetzt kommt eine kleine Pause, ein paar Leute fahren nächste Woche mit der Nationalmannschaft weg. Dann schauen wir danach, wie es weitergeht", so Kristjansson im Dyn-Interview.

"Ich bin mit den beiden Punkten sehr zufrieden, mit der zweiten Halbzeit allerdings weniger. Wir haben zu früh begonnen, den Vorsprung zu verwalten, sind weniger in die Tiefe gegangen und passiv geblieben. Doch wir haben schließlich gewonnen. Zum Glück wurde nicht noch länger gespielt. Wir können mit unseren sechs Punkten in einer Woche sehr zufrieden sein", zeigt sich auch Trainer Rúnar Sigtryggsson positiver Dinge.

Nach der Nationalmannschaftspause geht es für seine Leipziger in zwei Wochen zuhause gegen den ThSV Eisenach weiter. Kristjansson zeigt sich entschlossen: "Müssen wir gewinnen, keine Frage".