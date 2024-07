Viggo Kristjansson als Fußballer? "Würde mir die 3. Liga zutrauen"

Für den Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig ist er ein absoluter Schlüsselspieler. Doch Viggo Kristjansson würde sich auch im deutschen Fußball einiges zutrauen - mindestens die 3. Liga.

Der 30-jährige Viggo Kristjansson ist ein absoluter Tor-Garant für den SC DHfK Leipzig. Er hat in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 200 Treffer erzielt, dazu kommen 65 Assists. Der isländische Nationalspieler hat insgesamt in bisher 146 HBL-Spielen satte 731 Tore gemacht. Wie zum Beispiel auch Juri Knorr hat Kristjansson eine Vergangenheit als Fußballer.

Im Gegensatz zu Knorr, der in der Jugend irgendwann schon den Fokus auf den Handball legte, spielte Kristjansson auch im Herren-Bereich mit dem großen Ball. Er war im Fußball Junioren-Nationalspieler (zwei Spiele für die U19-Auswahl, sechs für die U17) und qualifizierte sich mit seinem damaligen Team Breidablik UBK sogar für die Europa League. Insgesamt bestritt er zwölf Erstliga- und 41 Zweitliga-Spiele.

Als er 15 Jahre alt war, war er eigentlich schon ein großes Handball-Talent. Dann entschied er sich aber seinen Kindheitstraum zu verfolgen: Fußball-Profi zu werden. Im Alter von 20 Jahren setzte er dann komplett auf die Karte Handball.

"Mit einem halben Jahr Vorbereitung vielleicht auch noch die 2. Liga"

"Meine Teamkollegen sind ins Ausland gegangen und Profis geworden und ich war immer noch in Island. Die Lust war dann weg. Und für Handball hatte ich auch immer eine große Liebe. Manchmal muss man ein bisschen verrückt sein, um Erfolg zu haben", wird Viggo Kristjansson in der Bild zitiert. „Ich glaube, mein Weg ist einzigartig. Ich bin stolz drauf", so Kristjansson.

Mit dem Handball begann der Rückraum-Rechte bei Handknattleiksdeild Gróttu Handball. Über Randers HH (Dänemark) und West Wien (Österreich) wagte er 2019, als er erstmals bei Leipzig anheuerte, den Sprung in die Bundesliga. Es folgten Stationen bei der HSG Wetzlar und dem TVB Stuttgart, ehe Viggo Kristjansson 2022 wieder zu den Sachsen zurückkehrte.

"Die 3. Liga in Deutschland würde ich mir auf jeden Fall noch zutrauen und mit einem halben Jahr Vorbereitung vielleicht auch noch die 2. Liga", meint der Isländer. Mit einem Augenzwinkern sagt er: "Also, wenn jemand in der 2. Liga einen Innenverteidiger sucht, kann er gern mit Karsten (Anm. d. Red.: Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther) sprechen." Bei den Bundesliga-Handballern des SC DHfK Leipzig hat Viggo Kristjansson noch einen Vertrag bis 2027.