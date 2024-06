Viertes Testspiel fix: Der Sommerfahrplan des FC Bayern

Der FC Bayern hat seinen Sommerfahrplan finalisiert. Insgesamt stehen vier Testspiele in drei Ländern an.

Wenn Vincent Kompany am 17. Juli zu seiner ersten Trainingseinheit als Cheftrainer des FC Bayern bittet, wird die Gruppe noch überschaubar sein: Drei Tage nach den Endspielen der Europameisterschaft und der Copa America werden zahlreiche Münchner Profis noch im Urlaub sein - oder feiern. Schon in den Tagen zuvor stehen an der Säbener Straße für jeden anwesenden Spieler eine medizinische Untersuchung sowie die Leistungsdiagnostik an. Offizieller Trainingsstart ist deshalb schon Montag, der 15. Juli.

Eine Woche später geht es für den Bayern-Tross wie gewohnt ins Trainingslager an den Tegernsee, wo Kompany vom 22. bis 27. Juli seine Mannschaft versammelt. Und wie gewohnt steht in dieser Zeit auch ein - zuvor noch nicht kommuniziertes - Testspiel gegen den heimischen FC Rottach-Egern an (24. Juli), den der Rekordmeister im vergangenen Sommer mit 27:0 abschoss.

Am 28. Juli geht es beim 1. FC Düren vor 9000 Zuschauern mit dem nächsten Testspiel weiter. Der Regionalligist hatte den FC Bayern als DFB-Pokal-Erstrundengegner 2020 gezogen, verzichtete aber Pandemie-bedingt auf sein Heimrecht. Mit dem neuerlichen Duell lösen die FCB-Verantwortlichen ein Versprechen ein.

Die restlichen beiden Testspiele bestreiten Manuel Neuer & Co. gegen die Tottenham Hotspur: Im Rahmen der Südkorea-Tour, die zwischen dem 31. Juli und 5. August geplant ist, trifft Bayern am 3. August in Seoul auf Harry Kanes Ex-Klub - und am 10. August in London gleich noch mal. Es ist gleichzeitig die Generalprobe für den Pflichtspielstart am 16. August im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846.

Der Bayern-Sommerfahrplan 2024/25 im Überblick:

15. Juli: Trainingsstart

22. bis 25. Juli: Trainingslager am Tegernsee

24. Juli: Testspiel beim FC Rottach-Egern

28. Juli: Testspiel beim 1. FC Düren

31. Juli bis 5. August: Südkorea-Tour

3. August: Testspiel gegen Tottenham in Seoul

10. August: Testspiel bei Tottenham