Viertes siegloses Spiel: Altglienicke lässt auch bei Lok Federn - BFC Dynamo hadert

Der 27. Spieltag in der Regionalliga Nordost erstreckt sich über Ostern. Bereits mittwochs legte Energie Cottbus im Meisterrennen vor, am Donnerstag wollte die VSG Altglienicke bei Lok Leipzig nachziehen, kassierte aber eine verdiente Pleite. Außerdem gewann Hertha II. Der BFC Dynamo verspielte in der Nachspielzeit den Sieg in Babelsberg.

Babelsberger Last-Minute-Ausgleich

Der BFC Dynamo entführte verdient die Punkte aus Babelsberg. Zwar gehörte die Anfangsphase den Gastgebern, nach einer halben Stunde kippte das Spiele aber zugunsten der Auswärtself. Pollasch nutzte in der 31. Minute einen Konter zur Gästeführung. Die Berliner hatten anschließend alles unter Kontrolle, verpassten aber mehrmals die Entscheidung. Somit musste der BFC bis zum Ende zittern. In den Schlusssekunden witterte Babelsberg schließlich seine Chance auf zumindest einen Punkt. Gladrows Freistoß segelt noch knapp vorbei. Tief in der Nachspielzeit war Wilton dann aber doch noch mit dem 1:1 zur Stelle (90.+6). Der BFC Dynamo dürfte mit dem 1:1-Endergebnis hadern, weil er eigentlich bis zur Schlussphase alles unter Kontrolle hatte.

Lok Leipzig schlägt Altglienicke verdient

Die VSG Altglienicke musste einen weiteren Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Nach schwacher erster Hälfte bei Lok Leipzig lagen die Berliner zur Pause verdient mit 0:1 zurück. Grym veredelte in der 28. Minute eine schöne Kombination über Ziane und Ogbidi. Weitere gute Möglichkeiten ließen die Sachsen jedoch aus, wodurch das Spiel nach dem Seitenwechsel erst einmal offen blieb. Allerdings blieb Altglienicke auch nach der Pause blass. Lok hingegen knüpfte nahtlos an die Leistung des ersten Durchgangs an, ließ jedoch mehrere gute Chancen aus. Mit der Stunden-Marke sorgte dann aber Atilgan für ein sicheres Gefühl bei den Gastgebern, als er ein Ziane-Zuspiel zum 2:0 in die Maschen drosch. Danach zeigte sich auch Altglienicke mal in der Offensive. Cigerci und Shoshi verzogen allerdings - Endstand 2:0.

Gebrauchter Tag für Chemie

Nichts zu holen gab es am Donnerstagabend für Chemie Leipzig bei den "Hertha-Bubis". Schon nach einer halben Stunde lagen die Sachsen 0:3 in Rückstand. Aksakal eröffnete den Abend in der 9. Minute, profitierte aber auch davon, dass die Leipziger zu passiv agierten und ihn an der Strafraumkante gewähren ließen. Zehn Minute später bediente Haxha Kesik, der den zweiten Treffer nachlegte. In der 27. Minute fiel dann das 3:0, Rölke hatte sicherlich schon schwierigere Aufgaben. Danach fingen sich die Leutzscher und kamen auch zu guten Abschlüssen. Der Anschluss, der noch einmal Spannung zurückgebracht hätte, gelang aber nicht.

Cottbuser Lucky-Punch nach Standard-Schock

Die Regionalliga Nordost hat vorerst einen neuen Tabellenführer und der heißt FC Energie Cottbus - vorerst. Am Mittwochabend erkämpfte sich die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz einen knappen 2:1-Erfolg gegen Viktoria Berlin und zog damit vorerst an Rot-Weiß Erfurt vorbei, das am Freitag aber wieder seinen alten Platz einnehmen kann.

Die rund 1500 Zuschauer im Stadion Lichterfelde bekamen einen engagierten Auftritt beider Mannschaften zu sehen. Cottbus stresste Viktoria früh in der eigenen Hälfte und erzwang so immer wieder Ballverluste. Prinzipiell waren die Berliner um Ballbesitz bemüht und hatten auch etwas häufiger die Kugel als die Gäste. Gerade als sich die Keskin-Elf aus dem Cottbuser Dauerdruck befreit zu haben schien, schlugen die Gäste selbst zu. Wähling brach über links durch, zog nach innen und schlenzte das Leder sehenswert ins rechte Toreck. Bis zur Pause drückte Energie weiter aufs Gaspedal, versäumte es aber, weitere Treffer nachzulegen.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich der Wind. Zwar kam Cottbus anfangs wieder recht schwungvoll aus der Kabine, mit dem durchaus überraschenden Ausgleich zur Stundenmarke kam ein Bruch in das Spiel der Gäste. Bei einem Freistoß in 62. Minute stieg Innenverteidiger Tobias Gunte am höchsten und nickte den Ball ins rechte Toreck. In der Folge entwickelte sich ein Abnutzungskampf, wobei das Pendel zu jeder Zeit auf eine Seite hätte ausschlagen können. Tat es aber nicht - zumindest noch nicht: Gerade als alles auf eine Punkteteilung hinauslief, zeigte Schiedsrichter Niclas Rose auf den Punkt. Badu war in der 90. Minute von den Beinen geholt worden. Den fälligen Strafstoß schoss Hildebrandt in die Maschen und Cottbus damit an die Spitze.