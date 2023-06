Viertes neues Veilchen: Vukancic heuert in Aue an

Der FC Erzgebirge Aue hat den vierten Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison präsentiert - ein Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß.

Drittligist Erzgebirge Aue vermeldete am Donnerstag die Verpflichtung von Niko Vukancic und damit den vierten Neuzugang für das nächste Spieljahr. Der 21-jährige Innenverteidiger mit 1,87 Meter Körpergröße wurde von den Sachsen ablösefrei bis Ende Juni 2025 vertraglich gebunden. In der vergangenen Saison spielte Vukancic für Fortuna Düsseldorf II und kam in 15 Partien der Regionalliga West zum Einsatz (zwei Tore).

Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich wird zur Neuverpflichtung zitiert: "In unserer Kaderplanung ist die weitere Verstärkung der Abwehr ein wichtiger Punkt und Baustein. Darum sind wir froh, dass uns mit Niko ein echter Linksfuß für die Innenverteidigung zur Verfügung steht. Er ist ein junger und sehr gut ausgebildeter Spieler, der unser Anforderungsprofil absolut erfüllt."

Ausbildung bei den "Wölfen"

Stichwort Ausbildung: Vukancic bestritt weite Teile seiner Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg. Seit Winter 2022 war er für die Zweite der Fortuna aktiv. Vor ihm waren vom FC Erzgebirge bereits Rückkehrer Mirnes Pepic (SV Meppen), Louis Lord (Werder Bremen) und Sean Seitz (VfR Aalen) für die neue Drittliga-Saison verpflichtet worden.