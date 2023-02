Viertes Gold im Blick: Althaus gewinnt Qualifikation für die Großschanze

Katharina Althaus hat am Mittwoch die Chance auf ihr viertes Gold bei der Nordischen Ski-WM in Planica: Die deutsche Vorzeige-Springerin gewann die Qualifikation zum Springen von der Großschanze.

Althaus, die bereits von der kleinen Schanze, mit dem Frauen-Team und im Mixed-Team gewonnen hat, zeigte von der großen Schanze in Planica in der Qualifikation mit 129 Metern den zweitweitesten Sprung des Tages. Mit 122,2 Punkten setzte sich die 26-Jährige deutlich vor der Kanadierin Alexandria Loutitt (128,5 Meter, 115,7 Punkte) und der norwegischen Titelverteidigerin Maren Lundby (131 Meter, 114,9 Punkte) durch.

Selina Freitag bestätigte ihre gute Form und landete mit 124,6 Metern (104,2 Punkte) auf Rang sieben. Für Pauline Hessler sprang Rang 20 (114 Meter, 86,9 Punkte) heraus. Dagegen verpasste Anna Rupprecht den Wettkampf am Mittwoch (17.30 Uhr). Die 26-Jährige konnte ihren Sprung auf 113 Metern nicht stehen und stürzte. Sie blieb zwar zum Glück unverletzt, doch Rang 42 reichte nicht, um unter die besten 40 Springerinnen zu kommen. "Mir geht's gut. Ich ärgere mich nur brutal über mich", sagte sie. "Der Sprung an sich war schon richtig scheiße."

Althaus wird am Mittwoch als eine der großen Favoritinnen an den Start gehen - mit einem Sieg winken mehrere Rekorde. So würde sie mit einem vierten Gold mit Kombinierer Johannes Rydzek gleichziehen, der 2017 in Lahti als bisher einziger Deutscher bei einer Nordischen Ski-WM vier Goldmedaillen gewinnen konnte. Im Skispringen hält bisher Thomas Morgenstern die Bestmarke, der Österreicher räumte 2011 in Oslo drei Goldmedaillen und einmal Silber ab. Morgenstern ist mit insgesamt acht WM-Titeln auch der beste Skispringer der WM-Geschichte - auch diese Marke würde Althaus mit einem Sieg einstellen.

Der Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM in Planica