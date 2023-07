Vierter Verein in 18 Monaten: Aubameyang wechselt nach Marseille

Die Reise von Pierre-Emerick Aubameyang (34) geht weiter. Der ehemalige BVB-Profi wechselt innerhalb von 18 Monaten zum dritten Mal - diesmal geht es zurück in die Ligue 1.

Olympique Marseille machte die Verpflichtung des Gabuners am Freitagabend offiziell, der 34 Jahre alte Stürmer unterschreibt in der südfranzösischen Hafenstadt dem Vernehmen nach einen Dreijahresvertrag bis 2026. Spieler und Verein sollen sich laut Medienberichten schnell geeinigt haben, zuletzt mussten sich nur noch OM und der FC Chelsea auf die Konditionen des Wechsels verständigen. Da die Blues ohnehin bestrebt waren, Aubameyang von der Gehaltsliste zu bekommen, war auch dieses Hindernis wohl ein eher niedriges - es soll nicht einmal eine Ablöse fließen.

Für Aubameyang ist Marseille der vierte Verein in rund 18 Monaten. Ende Januar 2022 hatte er den FC Arsenal in Richtung Barcelona verlassen, nach nur sieben Monaten bei den Katalanen schloss er sich im vergangenen Sommer dann dem FC Chelsea an. In seiner einzigen Saison bei den Blues kam der Angreifer auf 21 Pflichtspiele (drei Tore), in der Premier League spielte er nur fünfmal von Beginn an. Chelsea treibt mit dem Abgang eines der Topverdieners die Umstrukturierung des Kaders weiter voran.

Für Aubameyang geht es hingegen zurück zu seinen Anfängen. Der Stürmer stammt aus der französischen Kleinstadt Laval im Nordwesten des Landes, spielte vor seinem Wechsel nach Dortmund 2013 für Lille, Monaco und St. Etienne in der Ligue 1 und machte 2009 ein Spiel für die französische U 21, ehe er sich für die A-Nationalmannschaft des Gabun, dem Heimatland seines Vaters, entschied.

Ersatz für Sanchez

In Marseille soll Aubameyang nun die Lücke füllen, die der Abgang des ebenfalls 34-jährigen Alexis Sanchez wohl reißt. Der Vertrag des Chilenen lief Ende Juni aus, eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich. Marseilles neuer Trainer Marcelino soll sich die Verpflichtung Aubameyangs ausdrücklich gewünscht haben, da dieser perfekt als eine von zwei Spitzen in ein 4-4-2-System passen soll, das der spanische Coach spielen lassen will.

Dem Ex-Dortmunder könnte aber nicht nur mehr Spielzeit winken: OM tritt in der anstehenden Saison in der Qualifikation für die Champions League an - einem Wettbewerb, den Aubameyang bei Chelsea nur auf dem Bildschirm hätte verfolgen können.