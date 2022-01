Vierter Sieg in Folge für Ulm - Oldenburg verliert mit neuem Trainer

Ratiopharm Ulm ist momentan richtig gut drauf. Am Samstag gab es den vierten Sieg in Serie. Bei den EWE Baskets aus Oldenburg läuft es derweil auch mit neuem Trainer nicht besser. Gießen überraschte gegen Hamburg.

Cristiano Felicio schließt am Korb ab. imago images/Eibner

Ulm hat seinen Platz in der Spitzengruppe der BBL gefestigt. Die Gastgeber, die erneut ohne Trainer Lakovic auskommen mussten, setzten sich am Samstagabend gegen die Niners Chemnitz mit 77:68 (40:27) durch und stehen mit nun 24:10 Zählern hinter den punktgleichen Telekom Baskets Bonn auf Rang drei. Tabellenführer ist weiterhin Bayern München (24:8).

Für Ulm war es der vierte Sieg in Serie. Chemnitz muss die Hausherren in der Tabelle dagegen vorerst ziehen lassen und liegt mit 22:12 Punkten auf dem vierten Rang.

Oldenburg: Abaz-Debüt misslingt

Die Saison der Oldenburger läuft miserabel, bisher gab es nur zwei Siege, das bedeutet den letzten Tabellenplatz. Unter der Woche trennten sich die EWE Baskets vom langjährigen Coach Mladen Drijencic, der bisherige Assistenzcoach Alen Abaz übernahm. Aber auch unter dem neuen Mann gelang die Wende zunächst nicht, in Crailsheim gab es am Samstag eine 86:97-Niederlage.

Bereits im ersten Viertel stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg, gewannen dieses mit 31:17. Diesen Vorsprung transportierten die Merlins über die gesamte Spieldauer. Für die Oldenburger gab es in 14 Spielen nun satte zwölf Niederlage. Der Schalter muss schnell umgelegt werden, wenn man den Abstieg verhindern will.

Gießen lässt Hamburg keine Chance

Im dritten BBL-Spiel am Samstag setzte sich Gießen klar gegen Hamburg durch, das sich auf Play-off-Kurs befindet, aber vor dem Spiel einen massiven Corona-Einbruch zu verkraften hatte. Mit einem starken zweiten Viertel, in dem die Gastgeber 20 Punkte erzielten und nur neun Zähler zuließen, stellten die 46er die Weichen auf Sieg. Am Ende hieß es klar und deutlich 100:73 für die Hausherren.

Vor der Abreise zu dem Auswärtsspiel waren am Freitag bei den Hamburgern mehrere Personen positiv auf das Virus getestet worden. Eine zusätzlich angesetzte PCR-Testreihe am Samstagmorgen ergab dann einen weiteren infizierten Spieler, nur wenige Stunden vor Spielbeginn. Da den Towers aber die erforderlichen acht Spieler zur Verfügung standen, fand die Partie statt.

ratiopharm Ulm - Niners Chemnitz 77:68 (40:27)

Beste Werfer für Ulm: Blossomgame (18), Jallow (15), Thornwell (12)

Beste Werfer für Chemnitz: Weidemann (14), Mike (14), Lockett (14)

Zuschauer: keine