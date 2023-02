Vierter Sieg in Folge für St. Pauli - Fürth schlägt Fortuna - Jahn kassiert spätes 1:1

Die Bilanz des FC St. Pauli unter Trainer Fabian Hürzeler bleibt weiter makellos - trotz des ersten Gegentores in Magdeburg. Fürth gewann gegen Düsseldorf, Regensburg musste gegen Hannover spät den Ausgleich hinnehmen.

Beim Gastspiel in Magdeburg kassierte St. Pauli kurz vor der Pause den ersten Gegentreffer in diesem Jahr, nachdem Paqaradas Fehlpass in Atiks Führungstreffer mündete (39.). Dank einer Leistungssteigerung drehten die Hamburger die Partie nach dem Wechsel aber noch, auch wenn Castaignos die Vorentscheidung für den FCM auf dem Fuß hatte. Erst köpfte Irvine nach einer Ecke von Paqarada zum verdienten Ausgleich ein (74.), dann drosch Medic den Ball nach ganz starker Vorarbeit von Hartel zum 2:1 in die Maschen (88.). Der vierte Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler. Magdeburg wartet seit dem 2. Oktober 2022 auf einen Heimsieg.

Für Düsseldorf gab es in Franken in diesem Jahr bislang nichts zu holen. Nach dem dramatischen Pokal-Aus in Nürnberg unterlag die Fortuna auch in Fürth - bereits zum fünften Mal in Folge. Bei der Spielvereinigung schwang sich Ache per Doppelpack (28./57.) zum Matchwinner auf. Der Anschlusstreffer von Peterson (68.) war zu wenig für die Düsseldorfer, bei denen sich Joker de Wijs in der Nachspielzeit binnen weniger Sekunden Gelb und Gelb-Rot abholte.

Schlusslicht Jahn Regensburg führte gegen Hannover dank eines Treffers von Singh (15.) lange. Doch dass Albers die große Chance zum 2:0 liegenließ, als er per Foulelfmeter am starken 96-Torhüter Zieler scheiterte (55.), sollte sich in der Nachspielzeit rächen: Teuchert glich per Volleyschuss von der Strafraumgrenze noch aus und verhinderte die vierte Niederlage in Serie für Hannover gerade noch.

Paderborn gewinnt Topduell gegen FCK - Kiel muss nach 3:0 nochmal zittern

Sowohl der SC Paderborn als auch der 1. FC Kaiserslautern hätten mit einem Sieg im direkten Duell am Freitagabend zumindest bis Sonntag auf Rang drei springen können - am Ende schafften es die Ostwestfalen, für die Heuer in der 78. Minute per tollem Freistoß traf. Boyd war für den FCK zuvor nach einem schönen Angriff am Aluminium gescheitert.

Eine Partie mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Hälften sahen die Zuschauer in Braunschweig. Der erste Durchgang gehörte Holstein Kiel, das nach Toren von Reese (14.) und Fridjonsson (22.) zur Pause 2:0 führte. Als Becker unmittelbar nach dem Seitenwechsel (49.) auf 3:0 für die KSV stellte, schien alles klar zu sein. Doch die Eintracht gab sich nicht geschlagen und kam durch Multhaupt (57.) und Wiebe (70.) wieder ran. Zu mehr sollte es für die niedersächsischen Löwen aber nicht reichen.