Vierter Platz in Wisla: Geiger baut Weltcup-Führung aus

Durch eine starke Aufholjagd im zweiten Durchgang in Wisla sprang Karl Geiger auf den vierten Platz - und baut dadurch seine Weltcup-Führung aus.

Sprang im zweiten Durchgang in Wisla noch knapp ans Podium und baute dadurch die Führung im Gesamt-Weltcup aus: Karl Geiger. imago images/Newspix

"Das ist absolut ein gutes Ergebnis, ich bin sehr zufrieden", freute sich Karl Geiger über die Platzierung, mit der eine besondere Serie riss: Erstmals seit saisonübergreifend elf Springen ist der DSV nicht auf dem Podium vertreten. Dieses belegten der Überraschungssieger Jan Hörl und der drittplatzierte Stefan Kraft (beide Österreich), sowie der Norweger Marius Lindvik. Dennoch war der Oberstdorfer zufrieden und zeigte sich mit Hinblick auf das kommende Springen in Klingenthal motiviert: "Es war wieder kein einfacher Wettkampf. Wir sind gut drauf und werden in Klingenthal wieder angreifen."

Geiger nutzt Patzer der Konkurrenz

Dies wird Geiger als Gesamtführender des Weltcups tun - auch aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz. Der Zweitplatzierte der Gesamtwertung, Anze Lanisek, wurde in Wisla lediglich 13., auf dem dritten Rang folgt Teamkollege Markus Eisenbichler, der sich in Polen einen Platz hinter Geiger als Fünfter einordnete. Titelverteidiger Halvor Egner Granerud (48.) aus Norwegen und der japanische Topspringer Ryoyu Kobayashi, der aufgrund einer Corona-Infektion nicht antreten konnte, gingen beide jeweils leer aus.

Gutes Gesamtergebnis des DSV

Durch Pius Paschke (7.), Nachwuchs-Springer Constantin Schmid (14.) und Stephan Leyhe (31.), der erstmal seit seinem Comeback in Folge einer Kreuzband-OP den zweiten Durchgang verpasste, fiel das Gesamtergebnis des DSV durchaus positiv aus. Einzig Routinier Andreas Wellinger enttäuschte mit dem 37. Platz, nachdem er zuletzt in Ruka noch in die Top Ten flog.