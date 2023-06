Vierter Neuzugang: Sandhausen sichert sich die Dienste von Zander

Der SV Sandhausen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Luca-Milan Zander verpflichtet. Der 27-jährige Rechtsverteidiger verlässt den FC St. Pauli.

In wettbewerbsübergreifend 21 Partien kam Luca-Milan Zander in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli zum Einsatz, ein Startelfplatz sprang für den 27-Jährigen im Konkurrenzkampf mit Manolis Saliakas dabei nicht heraus. Mit dem Ende seines Arbeitspapiers in Hamburg zieht es den gebürtigen Pfälzer nun weiter nach Baden-Württemberg.

Zander wird "mit Sicherheit als Leistungsträger angesehen"

Im Sommer 2017 hatte sich Zander erstmals dem FC St. Pauli angeschlossen - vorläufig auf Leihbasis. Zwei Jahre später folgte dann der endgültige Wechsel von Werder Bremen II zu den Kiezkickern, bei deren Profimannschaft der Außenverteidiger insgesamt 119 Spiele bestritt. Während Zander in der Saison 2021/22 noch zum Stammpersonal bei den Hamburgern zählte, stellte sich die vergangene Spielzeit mit rund 225 Einsatzminuten als unbefriedigend für den Defensivmann heraus.

Zeit also für einen Neuanfang, den er nun beim neuen Drittligisten in Angriff nimmt. "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir enorm viel Wertschätzung entgegengebracht. Ich hatte sehr gute Gespräche und kann mich total damit identifizieren, was wir hier vorhaben", wird Zander in der Vereinsmitteilung zitiert.

Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof freut sich derweil auf einen Spieler, der "bereits viel Erfahrung in der 2. Bundesliga gesammelt" hat und "bei uns mit Sicherheit als Leistungsträger angesehen" wird.

Nächster Neuzugang mit Zweitliga-Erfahrung

Damit ist Zander neben Alexander Mühling und Rouwen Hennings ein weiterer Neuzugang, der sich im deutschen Profifußball bereits bestens auskennt und ist aufgrund der Verpflichtung von Joe-Joe Richardson der insgesamt vierte Neue beim SVS.