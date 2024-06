Vierter Neuer an der Elbe: Marx schließt sich Dresden an

Dynamo Dresden hat sich die Dienste von Jan-Hendrik Marx gesichert. Der 29-Jährige hatte bei Eintracht Braunschweig keine Zukunft mehr und soll sich nun an der Elbe mit seiner Erfahrung einbringen.

Der anvisierte Aufstieg in die 2. Bundesliga wurde in der abgelaufenen Saison verpasst, nun rüstet sich Dynamo Dresden für einen neuen Anlauf. Dabei helfen soll in der kommenden Spielzeit auch Jan-Hendrik Marx. Wie die SGD am Montagabend bekannt gab, wechselt der 29-Jährige, der zuletzt bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag stand, an die Elbe. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub dabei keine Angaben.

"Wir wollen mit unserer Mannschaft aus einer stabilen Defensive heraus agieren und gleichzeitig alle Mannschaftsteile im Offensivspiel einbinden. Jan-Hendrik verbindet genau diese Attribute auf der Außenbahn", freut sich Thomas Brendel, neuer Geschäftsführer Sport bei der SGD, über seine Neuverpflichtung, formuliert aber auch hohe Erwartungen: "Dank seiner Stationen in den verschiedenen deutschen Spielklassen erhoffen wir uns, dass er die Entwicklung unserer jungen Spieler mit seiner Erfahrung fördern und mit Leistung vorangehen kann."

Vertrag in Braunschweig nicht mehr verlängert

Marx wurde in der Jugend von Eintracht Frankfurt und den Kickers Offenbach fußballerisch ausgebildet - und schaffte bei den Kickers auch den Sprung in den Profibereich. Über die Stationen Waldhof Mannheim und FC Ingolstadt kam der Außenverteidiger im Januar 2022 zur Eintracht aus Braunschweig und etablierte sich dort schnell. Bereits nach seinem ersten halben Jahr durfte Marx mit den Löwen den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern, die Klasse konnte danach zweimal knapp gehalten werden.

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

In der abgelaufenen Spielzeit reduzierten sich die Einsatzzeiten von Marx jedoch deutlich, lediglich siebenmal kam er für Braunschweig zum Einsatz. Der Ende Juni auslaufende Vertrag wurde von Vereinsseite nicht mehr verlängert. Nun folgt der ablösefreie Wechsel zu Dynamo, wo sich Marx mit seiner Erfahrung aus 35 Einsätzen in der 2. Bundesliga (vier Assists) sowie 72 Spielen in Liga 3 (drei Tore, 13 Vorlagen) positiv einbringen soll.

Marx: "Dynamo hat große Wucht"

"Die Stadt, der Verein und die Fans sind beeindruckend. Dynamo hat große Wucht", blickt Marx auf seine neue Herausforderung voraus: "Deshalb wollen wir als Mannschaft Woche für Woche unser Bestmöglichstes auf den Platz bringen und für den Erfolg als Team arbeiten. Ich freue mich, zukünftig meinen Teil dazu beitragen zu können."

Der Außenverteidiger ist bereits der vierte Neuzugang bei den Sachsen. Zuvor wurden Tim Schreiber, Dennis Duah und Aljaz Casar vorgestellt. Dem stehen bereits 14 Abgänge gegenüber, unter anderem von Keeper Stefan Drljaca (VfB Stuttgart), Verteidiger Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen) oder Mittelfeld-Abräumer Paul Will (SV Darmstadt 98).