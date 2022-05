Vierter BVB-Neuzugang perfekt: Özcan kommt vom 1. FC Köln

Borussia Dortmund hat Salih Özcan vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln verpflichtet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2026.

"Salih Özcan ist einer der Aufsteiger der abgelaufenen Bundesliga-Saison und war im zentralen defensiven Mittelfeld maßgeblich an der erfolgreichen Spielzeit des FC beteiligt", wird der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert: "Er ist ein ungemein zweikampf- und kopfballstarker Spieler. Einer, der dorthin geht, wo es weh tut und kompromisslos alles dafür gibt, dass seine Mannschaft Erfolg hat. Seine Mentalität und seine Physis, gepaart mit seiner Spielintelligenz, werden unserer Mannschaft guttun."

Özcan nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, der in Köln noch bis 2023 gelaufen wäre, und kostet den BVB nach kicker-Informationen fünf Millionen Euro.

Mit starken Leistungen hatte der türkische Nationalspieler großen Anteil am Erfolg der Kölner, die als Tabellensiebter an der Qualifikation für die Conference League teilnehmen. Beim BVB soll er im defensiven Mittelfeld Axel Witsel ersetzen, der den Verein nach Ablauf seines Vertrags verlässt.

"Der 1. FC Köln ist mein Heimatklub, dem ich unheimlich viel zu verdanken habe. Meine Stadt hätte ich nur für ganz wenige Vereine verlassen", gesteht Özcan: "Die Energie von Borussia Dortmund, die man förmlich spüren kann, plus die Möglichkeit, regelmäßig in der Champions League spielen zu können, haben mich letztlich zu meiner Entscheidung geführt. Ich freue mich sehr, mich beim BVB vor mehr als 81.000 Zuschauern weiterentwickeln und der Mannschaft mit meiner Art Fußball zu spielen, in der Bundesliga und der Champions League helfen zu können. Ich bin sehr ehrgeizig und bereit, alles dafür zu investieren."

Dortmund hatte zuvor bereits die Nationalspieler Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi verpflichtet.