Viertelfinale: Nur ein Bundesliga-Duell - Union empfängt St. Pauli

Unter den letzten acht Teams des DFB-Pokals sind vier Zweitligisten zu finden, bei der Auslosung am Sonntagabend zog Losfee Norbert Dickel nur ein Bundesliga-Duell.

Union darf den Traum vom Pokalsieg in der eigenen Stadt weiterträumen, die Berliner bekommen es mit dem zuletzt abgelösten Spitzenreiter der 2. Liga FC St. Pauli zu tun. Die Kiez-Kicker warfen den BVB raus, die Eisernen eliminierten im Olympiastadion den Stadtrivalen Hertha BSC.

HSV gegen den KSC: Erinnerungen an einen denkwürdigen 1. Juni

Der Hamburger SV bekommt es mit einem Liga-Konkurrenten zu tun. Die Hanseaten haben gegen den Karlsruher SC Heimrecht. Und gute Erinnerungen an die Badener. In der Relegation 2014/15, als der HSV noch der Bundesliga-Dino war, verhinderte der Klub von der Alster unter Trainer Bruno Labbadia den Abstieg gegen die Karlsruher - Marcelo Diaz versenkte am 1. Juni 2015 in der Nachspielzeit einen Freistoß zum 1:1, Nicolai Müller beendete den KSC-Traum vom Aufstieg in der Verlängerung mit dem 2:1-Siegtreffer.

Es ist schade für unsere Fans, dass die Auslosung kein Heimspiel ergeben hat. Domenico Tedesco

RB Leipzig, schon zweimal Pokalfinalist (2019: 0:3 gegen Bayern, 2021: 1:4 gegen Dortmund), bekam eine Auswärtsfahrt nach Hannover zugelost. Für die Sachsen ist Vorsicht geboten, denn die Niedersachsen warfen zuletzt den Bayern-Bezwinger Mönchengladbach mit 3:0 glatt aus dem Achtelfinale. "Es ist schade für unsere Fans, dass die Auslosung kein Heimspiel ergeben hat. Hannover 96 hat in der letzten Runde gegen Gladbach gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist. Aber unser Ziel und auch der Anspruch ist es dennoch, dort zu bestehen und ins Halbfinale einzuziehen", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco.

Nur einmal Bundesliga: Bochum empfängt Freiburg

Das einzige Bundesliga-Duell lautet: VfL Bochum gegen den SC Freiburg. Den ersten Vergleich in der Liga in dieser Saison gewannen die Bochumer am 13. Spieltag knapp mit 2:1. Damals führte der SC beim Aufsteiger, doch Polter und ein Tor von der Mittellinie durch Pantovic drehten den Spieß um für die Elf von Trainer Thomas Reis.

Viertelfinale steigt Anfang März

Gespielt wird das Viertelfinale am 1. und 2. März 2022. Die Halbfinalpartien finden am 19. und 20. April 2022 statt, das Endspiel - wie gewohnt in Berlin - am 21. Mai 2022.

Titelverteidiger Borussia Dortmund, der das Finale 2021 klar gegen RB Leipzig mit 4:1 gewann, schied in dieser Pokal-Saison schon im Achtelfinale aus, als der BVB mit 1:2 beim FC St. Pauli verlor.