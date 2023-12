Viertelfinale im DHB-Pokal: Wer wann spielt

Am 3. und 4. Februar 2024 geht es für die besten acht Clubs, die im laufenden DHB-Pokalwettbewerb verblieben sind, im Viertelfinale um den Einzug ins Final4. Die HBL GmbH hat nun die Paarungen terminiert. Wer wann spielt:

Samstag, 3. Februar 2024

19.00 Uhr: TuS N-Lübbecke - MT Melsungen



20.00 Uhr: Handball Sport Verein Hamburg - SG Flensburg-Handewitt

Sonntag, 4. Februar 2024

16.30 Uhr: Füchse Berlin - VfL Gummersbach



18.00 Uhr: SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen

Die Namen der Clubs, die sich in den obigen Viertelfinal-Begegnungen durchsetzen, sind am 6. Februar im Lostopf. Die Handball-Bundesliga GmbH nimmt an diesem Dienstag in Köln die Auslosung der Halbfinal-Paarungen vor. Alle Spiele werden vom HBL-Medienpartner Dyn live übertragen.

Das REWE Final4 um den DHB-Pokal wird am 13. und 14. April 2024 in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen.