Viertelfinale im DFB-Pokal terminiert - Drei Spiele im Free-TV

Der DFB hat am Mittwochvormittag die zeitgenaue Ansetzung des Viertelfinals im DFB-Pokal kommuniziert. Drei Spiele werden im Free-TV zu sehen sein.

Am vergangenen Sonntagabend wurde das Viertelfinale im DFB-Pokal gelost, am Mittwoch gab der DFB nun die zeitgenaue Ansetzung bekannt. Drei der vier Partien am 4. und 5. April werden live im Free-TV übertragen.

Den Auftakt macht das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin am 4. April. Um 18 Uhr überträgt das ZDF die Partie des aktuellen Bundesliga-Sechsten aus Hessen gegen den Dritten aus Berlin-Köpenick. Am gleichen Abend übernimmt anschließend die ARD die Übertragung des Viertelfinals von Rekordpokalsieger Bayern München gegen den SC Freiburg.

Die einzige Partie, die nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, ist die zwischen Bundesliga-Kellerkind VfB Stuttgart und dem Zweitliga-Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg. Dieses Aufeinandertreffen am 5. April um 18 Uhr wird nur von Bezahlsender "Sky" übertragen.

Das vierte und letzte Viertelfinale steigt am 5. April um 20.45 Uhr in Leipzig, wo der amtierende Titelverteidiger Borussia Dortmund empfängt. Die Partie wird als zweite in der Runde der letzten Acht im ZDF gezeigt. RB-Coach Marco Rose, mit BVB-Vergangenheit, erklärte im Vorfeld: "Schön, dass es mit einem Heimspiel für unsere Fans geklappt hat. Ich persönlich freue mich darauf, alte Freunde zu treffen, auch wenn man Borussia Dortmund lieber erst im Halbfinale oder Finale begegnen möchte."

Das Viertelfinale auf einen Blick:

4. April 2023

18 Uhr: Eintracht Frankfurt - Union Berlin (ZDF und "Sky")

20.45 Uhr: Bayern München - SC Freiburg (ARD und "Sky")

5. April 2023

18 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart ("Sky")

20.45 Uhr: RB Leipzig - Borussia Dortmund (ZDF und "Sky")