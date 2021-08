Viertelfinale erreicht: Zverev macht kurzen Prozess mit Pella - Osaka-Aus

Olympiasieger Alexander Zverev hat den Einzug ins Viertelfinale des ATP-Turniers in Cincinnati geschafft. Naomi Osaka scheiterte.

Der 24 Jahre alte Zverev gewann am Donnerstag sein Achtelfinale gegen den Argentinier Guido Pella mit 6:2, 6:3 und bestätigte damit seine gute Form. Pella hatte beim Sieg im Eilverfahren keine Chance gegen den Hamburger

Im Viertelfinale trifft Zverev entweder auf Casper Ruud aus Norwegen, der den Argentinier Diego Schwartzman ausschalten konnte.

Kerber trifft auf Kvitova

Angelique Kerber bekommt es beim WTA-Event in der Stadt nach ihrem Dreisatz-Erfolg über die Weltranglisten-30. Jelena Ostapenko aus Lettland nun mit der zweimaligen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun. "Es ist immer ein harter Kampf gegen sie, ich muss da mein bestes Tennis spielen", sagte die 33-Jährige. Im Juni im Halbfinale von Bad Homburg hatte Kerber das Duell zuletzt für sich entschieden.

Osaka verliert Achtelfinale gegen Teichmann

Naomi Osaka hat indes ihr zweites Match in Cincinnati verloren und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Jil Teichmann aus der Schweiz unterlag die Nummer zwei der Weltrangliste am Donnerstag (Ortszeit) 6:3, 3:6, 3:6. Für die Japanerin Osaka war es die zweite Partie seit dem frühen Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio und die zweite auf der regulären WTA-Tour seit den French Open.