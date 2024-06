Viertelfinale der Extraklasse steht: Alcaraz trifft auf Tsitsipas

Carlos Alcaraz hat als erster großer Turnierfavorit den Sprung ins Viertelfinale der French Open geschafft. Dort trifft der Spanier nun auf Stefanos Tsitsipas.

Der 21-Jährige Spanier setzte sich in seinem Achtelfinal-Match am Sonntag gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime deutlich mit 6:3, 6:3, 6:1 durch. Alcaraz war über das gesamte Match der bessere Spieler und gab gegen die Nummer 21 der Welt in drei Sätzen insgesamt nur sieben Spiele ab.

Tsitsipas kommt nach Satzrückstand zurück

Etwas schwerer tat sich hingegen Stefanos Tsitsipas. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist aus Griechenland verlor gegen den mutig aufspielenden Matteo Arnaldi zwar den ersten Satz, kaufte dem Italiener beim 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 mit zunehmender Spieldauer jedoch immer mehr den Schneid ab und setzte sich letztlich klar durch.

"Das Momentum schien voll in seine Richtung zu gehen und ich habe ziemlich kämpfen müssen", sagte Tsitsipas: "Mein Kampfgeist hat es mir ermöglicht, zurückzukommen."

Tsitsipas, der 2021 in Paris und 2023 in Melbourne im Endspiel stand, steigerte sich in dem Achtelfinal-Duell immer mehr, spielte aggressiver und verdiente sich den Einzug in die Runde der letzten Acht. Der Weltranglisten-Neunte hatte sich mit einem Turniersieg in Monte Carlo vor dem Sandplatz-Highlight in Position gebracht.

Sinner spielt am Abend

Nun treffen Alcaraz und Tsitsipas im Viertelfinale aufeinander. Anders als der Grieche zählt Alcaraz neben Alexander Zverev, dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic und Australian-Open-Gewinner Jannik Sinner aus Italien zu den vier großen Titelkandidaten. Sinner spielt am Sonntagabend gegen den Franzosen Corentin Moutet um das Viertelfinal-Ticket. Zverev und Djokovic sind am Montag wieder im Einsatz.