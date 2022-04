Viertelfinal-Aus trifft FC Bayern auch finanziell

Das Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Villarreal hat auch finanzielle Folgen für den FC Bayern München.

Dem deutschen Rekordmeister gehen durch das Ausscheiden lukrative Einnahmen in Millionen-Höhe durch die Lappen. Für den Einzug ins Halbfinale hätte der FC Bayern 12,5 Millionen Euro erhalten. Hinzugekommen wären Einnahmen aus dem Halbfinal-Heimspiel gegen Liverpool oder Benfica, für das die Allianz-Arena wohl ein weiteres Mal mit 70.000 Zuschauern ausverkauft gewesen wäre. Dem Sieger des Endspiels am 28. Mai in Paris winken außerdem zusätzliche 20 Millionen Euro.

Dennoch haben die Münchnern durch die diesjährige Champions-League-Saison allein 89,02 Millionen Euro durch UEFA-Prämien eingenommen. Dazu kommt noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool, dessen Höhe erst am Saisonende feststeht, sowie die Einnahmen aus den - allerdings teilweise unter Zuschauerbeschränkungen ausgetragenen - Heimspielen.

In der vergangenen Saison hatten die Münchner 11,678 Millionen Euro aus dem Marktpool erhalten. Da waren sie ebenfalls im Viertelfinale gescheitert.