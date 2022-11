Vierte WM-Teilnahme: Das kann Ecuador in Katar leisten

In der Qualifikation für die WM-Endrunde konnte die Nationalmannschaft Ecuadors bereits überraschen: Doch wie weit wird es in Katar gehen? In einer schwachen Gruppe kann das Team von Gustavo Alvaro erneut für Wirbel sorgen.

Eine Macht im internationalen Fußball ist Ecuador nicht - im Gegenteil, erst zum vierten Mal nimmt das Land aus dem Nordosten Südamerikas an einer Weltmeisterschaft teil. 2002 und 2018 war in der Gruppenphase Schluss, einzig 2006 zog man als Zweiter hinter Gastgeber Deutschland in das Achtelfinale ein. Umso überraschender ist vielleicht, wie souverän sich die Mannschaft von Gustavo Alfaro für die Endrunde qualifizierte. Als Vierter, hinter Brasilien, Argentinien und Uruguay, sicherte sich Ecuador die Teilnahme an der WM, vor Nationen wie Kolumbien oder Chile.

Überraschen will "La Tri" nun auch in Katar: Dafür kann Alfaro auf einige Akteure bauen, die in den Topligen Europas aktiv sind. Abwehrchef Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) half dabei mit, dass Ecuador die drittbeste Defensive der südamerikanischen WM-Qualifikation stellte, während in der Offensive Kapitän Enner Valencia (Fenerbace Istanbul) Dreh- und Angelpunkt ist. Die Marke von 27 Treffern in 18 Spielen knackte nur Titelfavorit Brasilien.

Wirbel um Castillo

Einer, der im Vorfeld für viel Wirbel sorgte, ist allerdings nicht dabei. Weil der Geburtsort des in der Qualifikation eingesetzten Verteidigers Byron Castillo lange unklar war, forderten sowohl Chile als auch Peru den Ausschluss Ecuadors von der WM. Nachdem Castillo 2021 allerdings eine offizielle ecuadorianische Geburtsurkunde ausgestellt worden war, erteilte die FIFA dem 24-Jährigen die Freigabe. Dennoch verzichtete Trainer Alfaro freiwillig auf die Nominierung des Verteidigers.

Was kann die ecuadorianische Truppe also leisten? Im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar werden direkt die Weichen gestellt, um ein Weiterkommen hinter den Niederlanden realistisch erscheinen zu lassen. Der letzte Gruppengegner, Senegal, ist durch den Ausfall von Bayern-Star Sadio Mané entscheidend geschwächt - eine Überraschung ist also durchaus möglich.

Die voraussichtliche Aufstellung im Eröffnungsspiel:

22 Dominguez - 17 Preciado, 3 Hincapié, 2 Torres, 7 Estupinan - 21 Franco, 8 Gruezo, 23 Caicedo - 19 Plata, 13 Valencia, 10 Ibarra