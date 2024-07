Vierte Leihe in vier Jahren: Braunschweig holt Grill mit Kaufpflicht

Eintracht Braunschweig hat einen Nachfolger für den abgewanderten Ron-Thorben Hoffmann gefunden und Lennart Grill (25) von Union Berlin ausgeliehen. Der Keeper blickt auf eine "nicht zufriedenstellende Leihstation" zurück.

Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, kommt Grill für ein Jahr auf Leihbasis vom Berliner Bundesligisten, der Torhüter ist bereits im Braunschweiger Trainingslager im österreichischen Bad Häring angekommen. Beide Vereine verständigten sich außerdem auf eine leistungsabhängige Kaufpflicht. Zu den Details, ab wann diese greift, machte Braunschweig keine Angaben.

Grill wird damit bereits im vierten Jahr in Folge ausgeliehen. Sein Ex-Verein Bayer 04 Leverkusen hatte ihn 2021 zunächst zum norwegischen Klub Brann Bergen und 2022 schließlich zu Union Berlin verliehen. Von den Köpenickern war er im Anschluss fest verpflichtet, aber direkt wieder ausgeliehen worden - diesmal zum VfL Osnabrück. Dort stand der ehemalige U-21-Nationaltorwart in den ersten 15 Saisonspielen zwischen den Pfosten (kicker-Durchschnittsnote 2,93), wurde nach einem 0:4 auf Schalke aber von Philipp Kühn abgelöst und verbrachte den Rest der Saison auf der Bank.

Ich will wieder eine sportliche Heimat finden. Lennart Grill

"Wir wollen Lennart nach einer für ihn nicht zufriedenstellenden Leihstation in Osnabrück wieder zurück zu alter Stärke verhelfen und seine Entwicklung vorantreiben", wird Braunschweigs Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel zitiert. "Wir freuen uns auf einen sehr guten Schlussmann und auf einen nochmals erhöhten Konkurrenzkampf innerhalb unseres starken Torhüterteams." In diesem Torhüterteam tritt Grill wohl die Nachfolge des zum FC Schalke gewechselten Ron-Thorben Hoffmann an. Außerdem befinden sich noch die bisherigen Ersatztorhüter Tino Casali und Justin Duda im Aufgebot.

"Ich will wieder eine sportliche Heimat finden", hofft Grill bei seiner nunmehr vierten Leihe in vier Jahren. "In meinem Alter ist Spielzeit extrem wichtig." Neben den 15 Zweitligaspielen für Osnabrück kann Grill auf insgesamt zehn Bundesligaspiele für Leverkusen und Union sowie auf einen Einsatz in der Europa League für die Eisernen zurückblicken. Zuvor absolvierte er 51 Spiele in der 3. Liga für seinen Jugendverein Kaiserslautern.